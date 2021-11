Ross und Reiter freuen sich beim Leonhardiritt in Tiefenbach über den Segen

Plus Der Leonhardiritt hat eigentlich einen festen Platz im Tiefenbacher Jahreskalender. Nach einer pandemiebedingten Pause zogen die Reiter heuer endlich wieder durch das Dorf.

Prächtige Pferdekutschen, herausgeputzte Reiterinnen und Reiter hoch zu Ross wie aus der Pferderesidenz Illerberg-Thal und jede Menge Publikum entlang den Straßen: Der Illertisser Ortsteil Tiefenbach hatte sein Brauchtum wieder. Nach einem Jahr corona-bedingter Pause fand der seit 1830 verbürgte Leonhardiritt durchs ganze Dorf wieder statt. Organisator Heiner Loop vom Vereinsring Tiefenbach hat dafür weder Zeit noch Mühe gescheut, damit der unter Regie der Kirche veranstaltete Umritt auch den Vorgaben aufgrund der Pandemie entsprach.