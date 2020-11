vor 20 Min.

Tiefenbach: Straßenschäden im Höhlet verärgern Anwohnerin

Plus Die Bewohnerin reicht Beschwerde ein. Der Bürgermeister erklärt, warum man ihren Wünschen - aus Respekt vor anderen Bürgern - nicht nachkommen kann.

Von Regina Langhans

Weil sich im „Höhlet“ im Illertisser Ortsteil Tiefenbach die Straßenschäden und damit Einsätze des Bauhofs häufen, sollen laut Entscheidung des Bauausschusses den Verhältnissen entsprechend Reparaturmaßnahmen bei der Kies- und der Teerdecke durchgeführt werden. Damit soll der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen werden – unabhängig von der Aufsichtsbeschwerde einer betroffenen Anwohnerin, wie Bürgermeister Jürgen Eisen versichert.

Diese hatte wegen des Straßenzustands der ursprünglichen Ferien- und Wochenendsiedlung am Ostrand von Tiefenbach Beschwerde gegen die Aufsicht beim Landratsamt Neu-Ulm eingelegt. Die Beschwerde werde geprüft, hieß es von dort. Bürgermeister Jürgen Eisen informiert aber dazu: „Zu einer Erschließung des Höhlet im Sinne eines Komplettausbaus wird es nicht kommen.“

Kein Geld im Haushalt für Komplettausbau

Denn diese würde etwa zwei Millionen Euro kosten, und dafür Steuermittel auszugeben, die anderweitig dringender gebraucht würden, ließe sich gegenüber den anderen Bürgern nicht rechtfertigen, so Eisen. „Im Haushalt liegt dazu kein Geld bereit, solche Maßnahmen könnten wir uns gar nicht leisten.“ Dazu muss man wissen, dass bei Straßenerschließungen 90 Prozent vom Anwohner und der Rest von der Kommune zu finanzieren sind. Als sich eine Änderung der Gesetzeslage zugunsten von Anwohnern älterer, nicht erschlossener Straßen abzeichnete, indem deren Erschließung die Kommune komplett zu übernehmen habe, machte die Stadt Illertissen allen Interessierten ein Angebot: „Wer bis zum Jahr 2019 eine Ersterschließung seiner Straße wünscht, profitiert von einer Kostenreduzierung seines Eigenanteils auf 60 Prozent, den Rest trägt die Stadt.“ Dahinter stand die Überlegung, dass die Stadt die vielen noch zu erschließenden Straßen niemals bezahlen könne und somit nach Vorrang entscheiden müsse. Eisen: Dieses Angebot an die Bürger wurde mehrmals wiederholt und all die Anwohner, die darauf reagiert und zu 60 Prozent die Erschließung ihrer Straße mitfinanziert haben, wären jetzt die Betrogenen. Denn die Bewohnerin vom Höhlet brachte ihre Wünsche bezüglich der Straße erst nach Ablauf der Frist vor, sodass sämtliche Kosten bei der Stadt liegen.

Bewohner wussten, worauf sie sich einlassen

Der Bürgermeister findet: „Bislang schienen die Bewohner im Höhlet mit ihren Straßen zufrieden zu sein. Wer dort wohnt, hat sich auf die Verhältnisse eingelassen und müsste die Konditionen kennen.“

Das Ganze hat Vorgeschichte, die in die ausgehenden 1960er Jahre zurückreicht. Damals entstand im Höhlet eine kleine Wochenendsiedlung mit Bürgern aus dem Großraum Ulm. Was erst baurechtlich genehmigt wurde, erfuhr im Laufe der Zeit die eine oder andere illegale Erweiterung. Es folgten Besitzerwechsel und inzwischen kennzeichnet die Siedlung eine Mischung aus dauerhaft genutztem Wohnraum und unterschiedlich belegten Feriendomizilen. Wer dort wohnt, hat sich zurückgezogen oder will von Natur umgeben sein, mittlerweile sind das auch Bürger vom Ort. Was den ganzen Aufenthalt dabei attraktiv macht, ist die nach einfachen Standards errichtete Infrastruktur mit Strom, fließendem Wasser, Dreikammersystem für Abwasser, wobei aber nun einiges in die Jahre kommt.

Um den willkürlichen, gerne jedoch missverständlich mit „Schwarzbau“ bezeichneten Aktivitäten im Höhlet beizukommen, wurde das Areal 2012 im Sinne eines „Kleinsiedlungsgebietes“ überplant, womit künftige Bauherren etwa Baugrenzen einzuhalten haben. Ein weiterer Schritt in die Entwicklung des Höhlet ist jetzt das Renovieren der Straßen: Wenngleich sie nicht komplett asphaltiert werden, erfolgt ein Abfräsen der Oberfläche, um neue Kieskoffer einzubauen, die dann wieder etliche Jahre halten.

