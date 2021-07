Straßensperrung in Tiefenbach dauert eine Woche länger

Seit Mitte Juli ist die Ortsdurchfahrt von Tiefenbach wegen Bauarbeiten gesperrt. Das wird auch noch nächste Woche so bleiben. Woran das liegt.

Die Vollsperrung der Kreisstraße NU 9 in Tiefenbach (Emershofener Straße) wird länger dauern, als ursprünglich geplant. Das hat das Staatliche Bauamt Krumbach jetzt mitgeteilt.

Seit dem 21. Juli ist die Ortsdurchfahrt in dem Illertisser Stadtteil wegen Bauarbeiten blockiert. Aufgrund der unbeständigen Witterung in der vergangenen Woche hatten die Arbeiten an der Kreisstraße NU 9 nicht wie geplant abgeschlossen werden können, heißt es aus der Baubehörde.

Straßenbauarbeiten in Tiefenbach dauern eine Woche länger

Verkehrsbelastung, Frost und die Nutzung von Tausalz haben der Kreisstraße in Tiefenbach schwer zugesetzt. Die Fahrbahndecke weist deutlich sichtbare Risse, Setzungen und Spurrillen auf. Deswegen wurden im Juli die Ausbesserungsarbeiten der Straße auf Höhe der Birkenstraße/Schillerberg bis zur Einmündung der Graf-Kirchberg-Straße gestartet. Eigentlich sollte der Bereich ab Montag, 2. August, wieder befahrbar sein. Doch durch das Wetter der vergangenen Wochen konnten die Arbeiten nicht abgeschlossen werden. Deshalb verlängert sich der Zeitraum der Vollsperrung nun bis Freitag, 6. August.

An der Umleitung werden keine Änderungen vorgenommen, heißt es aus dem Staatlichen Bauamt. Der Verkehr wird weiterhin ab Tiefenbach über Bellenberg nach Vöhringen bis zur Anschlussstelle Vöhringen der Autobahn A7 geleitet. Der Gegenverkehr wird analog geführt. Die Umleitung wird in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert. (AZ)