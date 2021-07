Tiefenbach

Unbekannte stehlen in Tiefenbach Marmelade und Getränke

In Tiefenbach wurde in eine Verkaufshütte eingebrochen.

Auf eher ungewöhnliches Diebesgut haben es bislang unbekannte Personen in Tiefenbach abgesehen. Um an die Beute zu gelangen, brachen sie in einen Verkaufsstand ein.

Auf Marmelade und Getränke hatten es Diebe in Tiefenbach abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Verkaufsbude im Seelach eingebrochen. Die Unbekannten öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss der Hütte und stahlen daraus Getränke und Marmeladen. Der Beuteschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Bargeld befand sich nicht in dem Verkaufsstand. Beute in Tiefenbach wurde vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert Laut Angaben der Beamten entstand nur ein geringer Sachschaden. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Verursacher. Der Abtransport der gestohlenen Gegenstände erfolgte sehr wahrscheinlich mit einem motorisierten Fahrzeug. Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

Kettershausen Maskierte versuchen Geldautomat in Kettershausen aufzubrechen

Senden Unbekannte brechen in Sendener Schnellrestaurant ein

