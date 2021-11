Was dieses Jahr im Tiefenbacher Adventskalender steckt

Simone Zimprich freut sich, heuer wieder einen Kalender zum Ablaufen zu organisieren. Allerdings ohne Empfang und Bewirtung.

Erst Freude, nun Frust: Die Bürger in Tiefenbach haben den Advent heuer kaum erwarten können, denn die Aussicht auf einen begehbaren Adventskalenders wie vor der Corona-Pandemie war bis zuletzt realistisch. So erhielt die Organisatorin Simone Zimprich die erste Anfrage zum Mitmachen bereits im September, wie sie berichtet. Nun durchkreuzt das Virus aber ihre Pläne. Immerhin sind Kompromisse möglich: Die Fenster können wie vorgesehen öffnen, aber es gibt weder Empfang noch Bewirtung. Ersatzweise könnten kleine Überraschungen an den Fenstern bereitliegen.

Zimprich erzählt, wie groß die Hoffnungen waren: „Eine Familie mit Kindern, die vergangenes Jahr dann letztlich umsonst Bereitschaft zum Mitmachen gezeigt hatte, fragte schon im September nach, ob es heuer klappen würde, weil sie unbedingt dabei sein wollten.“ Im Vorjahr konnte die jetzt im 15. Jahr stattfindende Aktion, bei der es auf menschliche Begegnungen ankommt, nicht veranstaltet werden, das Corona-Virus funkte dazwischen.

Im vergangenen Jahr war Tiefenbach ein Adventsdorf

Die Tiefenbacher verwandelten stattdessen ihren Ort in ein Adventsdorf mit geschmückten und abends beleuchteten Häusern – ohne Begegnungen, Gespräche, Aktionen. Letztere sollten heuer wieder stattfinden können, so Zimprich. Dieses Jahr können immerhin in vorgesehener Weise die Fenster öffnen und jeweils besucht werden. Allerdings fällt der gesellschaftliche Anteil weg. Die abendlichen Spaziergänger werden beim Aufgehen der Adventstürchen eventuell mit Kleinigkeiten überrascht.

Die Stationen des Adventskalenders in Tiefenbach 1 / 4 Zurück Vorwärts Mittwoch, 1. Dezember (Becker, Schubertstraße 4), Freitag, 3. Dezember (Minolts, Schillerberg 1), Samstag, 4. Dezember (Ott, Frühlingstraße 10), Sonntag, 5. Dezember (Mahler-Blümm, Gannertshofener Str. 14a), Montag, 6. Dezember (Grundschule, Wilhelm-Busch-Ring 7)

Mittwoch, 8. Dezember (Kwiedor, Seelach 6), Freitag, 10. Dezember (Pellegrino, Pfarrer-Hops-Straße 16), Samstag, 11. Dezember (Fiederling, Pfarrer-Hops-Straße 6), Sonntag, 12. Dezember (Zimprich, Rothtalring 55a),

Montag, 13. Dezember (Hörmann, Albert-Schweitzer-Str. 10), Dienstag, 14. Dezember , (Zahnärztin Seitzinger, Schillerberg 2), Mittwoch, 15. Dezember , (Kindertagesstätte, Raiffeisenstraße 1), Donnerstag, 16. Dezember , (Merkle, Pfarrer-Hops-Straße 7), Freitag, 17. Dezember (Kölle/Zweifel, Nachtweide 5), Samstag, 18. Dezember (Klöckler, Zum Gässle 2),

Sonntag, 19. Dezember (Ministranten, Kirche St. Antonius), Montag, 20. Dezember (Bolli, Pfarrer-Hops-Straße 30), Dienstag, 21. Dezember (Familie Bürzle, St.-Leonhard-Gasse 3), Mittwoch, 22. Dezember (Müller, Ganghoferstraße 6), Donnerstag, 23. Dezember (Zoller, Zum Moosacker 3), Freitag, 24. Dezember (Winkler, Josef-Höss-Straße 5).

Das Abstandhalten bei den Rundgängen sei natürlich auch wieder dringend geboten, so Zimprich. Nun hofft sie, dass sich die Beteiligten auf die neue Situation noch umstellen können, wobei sie erklärt: „Wollten wir alles in gewohnter Weise durchziehen, müssten wir die 2G-Plus-Regeln einhalten, und das lässt sich nicht machen.“ Für die Besucher liegen Flyer mit den jeweiligen Haushalten sowie ein Ortsplan in allen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft sowie im Dorfladen Um´s Eck aus. Bis zum 23. Dezember werden die neuen Adventsfenster jeweils um 17.30 Uhr geöffnet und bleiben dann täglich von 17 bis 21 erleuchtet. Am 24. Dezember geht das Türchen bereits um 16.30 Uhr auf. Der Kalender bleibt bis einschließlich 6. Januar 2022 bestehen.

Lesen Sie dazu auch