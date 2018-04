vor 26 Min.

Tiefenbacher Ortseingang wird grüner

Bauhofmitarbeiter pflanzen 14 Bäume entlang der Straße

Eine richtige Allee wird es einmal kurz vor dem Tiefenbacher Ortseingang geben. Bis dahin müssen die drei Winterlinden, drei Rotbuchen und drei Stieleichen entlang der Fahrbahn allerdings noch ordentlich wachsen. Sie wurden in den vergangenen Tagen von Mitarbeitern des Illertisser Bauhofs gepflanzt. Gestern setzten die Bauhofmitarbeiter Christian Haller und Ernst Grail dann noch zwei weitere Bäume in die Erde. Insgesamt, so Haller, habe der Bauhof beim Tiefenbacher Ortseingang 14 Bäume gepflanzt. Auch eine Wildblumenwiese soll in unmittelbarer Nähe zu einem Feld entstehen – und so Bienen und andere Insekten anlocken.

Allerdings sei das laut Haller nicht die landkreisweite Aktion „Blühende Landschaften durch artenreiche Wildblumenwiesen“, sondern ein eigenes, von der Stadt Illertissen selbst initiiertes Vorhaben. „Die Blumenwiesen müssen sich erst entwickeln. Das dauert zwei bis drei Jahre und sie werden dann auch nur zweimal im Jahr gemäht“, sagt Haller. Denn die Pflanzen sollen ja Insekten anlocken.

Grüner wird es dank Bauhof unter anderem auch noch an der Auer Grundschule, an der Tiefenbacher Grundschule und an der Siemensstraße in Illertissen. (feema)

