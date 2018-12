21:00 Uhr

Tiefenbacherin verwandelt ihr Haus in eine Weihnachtswelt

Maritta von Perbandt inmitten des Weihnachtszaubers in ihrem Wintergarten in Tiefenbach.

Maritta von Perbandt aus Tiefenbach taucht Haus und Garten im Dezember in ein Meer aus Lichterkerzen und Deko. Und noch ein anderes Weihnachts-Hobby hat sie.

Von Regina Langhans

In ihrem Wohnort Tiefenbach ist sie dafür bereits bekannt: Maritta von Perbandt packt Haus und Garten im Dezember in stimmungsvollen Lichterglanz und dekoriert ihre Wohnräume mit Engeln, Sternen, Kerzen und mehr. Sie schafft sich damit ihre eigene, kleine Weihnachtswelt – alle Jahre wieder. Es ist eine Leidenschaft, für die der 77-jährigen Handarbeitsfachlehrerin keine Zeit zu schade ist. Und die Ideen gehen ihr nicht aus.

Das habe sie wohl von ihrer Mutter geerbt, erzählt Maritta von Perbandt. Während des Zweiten Weltkrieges habe diese den Kindern mit sonntäglichem Kaffeetrinken im Wohnzimmer, das zur Adventszeit von Kerzen erhellt war, eine Freude bereiten wollen. Dem Kaffeetrinken in der Großfamilie schlossen sich bald auch Gesellschaftsspiele an. Von Perbandt erinnert sich bis heute an die dabei empfundene heimelige Atmosphäre.

Auch ihr weihnachtlich geschmücktes Heim spiegelt diese wider. Zum Beispiel die drei Christbäume, von denen zwei in Ess- und Wohnzimmer und einer im Erkerstübchen steht – mit geerbten Kugeln und schwerem, weil bleihaltigem Lametta der 1940er-Jahre. Oder der Wintergarten, der zur glitzernden Weihnachtslandschaft verwandelt wurde. Angesichts der Krippen, der roten Tischwäsche, des Geschirrs und der sternförmigen Teppichfließen fühlt sich der Betrachter wie in einem Märchenland.

Im November beginnt von Perbandt mit dem Dekorieren, um eine Woche vor dem ersten Advent damit fertig zu sein. Legt sie mal eine Pause ein, dann kümmert sie sich um ihre Briefe an Weihnachtspostämter. „Ich schreibe dem Christkind, Nikolaus und Väterchen Frost in Russland. Insgesamt sind es über 30 Briefe in alle Welt“, sagt die Tiefenbacherin mit geheimnisvollem Unterton.

Von der Straße aus erscheint das Wohnhaus wie magisch erleuchtet.

In den rund 20 Jahren, in denen sie in „himmlischer“ Korrespondenz steht, habe sie viel Freude und Dankbarkeit erlebt. Denn sie vermittelt ihre Weihnachtsgrüße an einsame Menschen zunächst an Postämter in Australien, China oder am Nordpol. Diese schicken die Post dann an die Adressaten weiter – oft mit kleinen Beigaben wie Erzählungen oder CDs. Auch sie selbst bekam positives Feedback, indem erwachsene Empfänger ihr sagten, solche Ideen könnten doch nur von ihr stammen.

Jüngst sei ihr durch eine Geschichte in unserer Zeitung bewusst geworden, dass auch die Weihnachtspostämter, die von Ehrenamtlichen geführt werden, nicht ohne Spenden ihren Dienst an den Menschen tun könnten. So hat sie ihrem Brief an das Postamt Himmelreich bei Neustadt 20 Euro beigefügt – und tatsächlich ein persönliches Dankesschreiben zurückbekommen. „Darüber habe ich mich wiederum sehr gefreut“, so die Verfasserin.

Von Perbandt feiert Weihnachten nicht nur – sie zelebriert es geradezu. Davon profitieren längst nicht nur ihre drei Söhne mit Schwiegertöchtern, sondern auch noch zehn Enkel und acht Urenkel. Diese sagen, eine Weihnachtszeit „ohne die Omi“ sei undenkbar. Welche Botschaft Maritta von Perbandt vermitteln will: „Die Kinder erfahren, dass schöne Erinnerungen ihnen niemand nehmen kann.“

