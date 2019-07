vor 4 Min.

Tierischer „Kindersegen“ auf dem Vöhlinschloss

Nachdem im vergangenen Jahr die Illertisser Storchenküken gestorben sind, gibt es jetzt wieder Grund zur Freude. Und sogar erste Flugversuche wagen die jungen Tiere schon.

Von Regina Langhans

Die Weißstörche gehören in der Region fast schon zum Alltagsbild, was vor einigen Jahrzehnten nicht so gesagt werden konnte. Die Population war bedroht. Der Ansiedelung oder Wiederansiedelung der großen Vögel wurde nachgeholfen, indem einige in heimischen Aufzuchtstationen gezüchtet und ausgesetzt wurden. Diese Tiere haben allerdings nicht mehr gelernt, nach Afrika zu fliegen – sie blieben also im Schwabenland. Auch das Nest auf dem Illertisser Schloss kam so zu seinen Bewohnern. Das war im Jahr 1997. Seitdem kann die Stadt die Zahl ihrer „festansässigen tierischen Einwohner“ um zwei nach oben korrigieren. Da der Horst weithin zu beobachten ist, muss Dieter Zeller als beauftragter Storchenbetreuer immer wieder die Frage beantworten: „Haben wir wieder junge Störche?“ Und heuer kann er diese Frage bejahen.

Es gebe sogar zweifachen Nachwuchs. Und es würden schon Vorübungen für die ersten Flugversuche unternommen. Zeller: „Sie hüpfen in die Höhe und lassen sich wieder fallen.“ Dabei lernten die Vögel, die Windstöße auszunutzen. In ein bis zwei Wochen könnten sie kurze Ausflüge entlang des Daches unternehmen. „Sie müssen dann schon so fit sein, dass sie nicht herunterfallen oder wegen der kurzen steilen Anflugstrecke vom Schlosshof aus gegen die Mauern prallen.“ In den Vorjahren seien schon zwei Tiere auf diese Art zu Tode gekommen.

Babytiere auf dem Vöhlinschloss: Storchenküken sind am 1. Mai geschlüpft

Die Jungen sind heuer am 1. Mai geschlüpft, wobei Störche meist mehrere Eier legen, wie Zeller weiß. Doch selten würden alle durchkommen, wie im vergangenen Jahr deutlich wurde: Die geschlüpften Vögel hatten nicht überlebt – das erkannte Zeller daran, dass das Elternpaar aufhörte, die Kleinen zu füttern, wie Sie hier nachlesen können: Störche trauern um ihren Nachwuchs

Bei kaltnasser Witterung könnten die Jungen eingehen, da der Flaum kein Schutz sei. „Erst das Federkleid hat wasserabweisende Wirkung.“ Ein weiteres Risiko sei Nahrungsmangel, wenn bei Trockenheit nicht genug Regenwürmer und Insekten zu finden sind. „Diesen Mai hatten wir solche Verhältnisse“, so der Experte. Denn Mäuse und Frösche könnten erst die älteren Vögel verzehren.

Der Storchenvater, wie Zeller in Illertissen auch genannt wird, kann durch sein im Wohnzimmer fest installiertes Fernrohr nur beobachten, was sich oberhalb des Nestrands abspielt. So weiß er, dass die Vögel bereits Ende März zu brüten begonnen haben. Zugvögel seien je nach Länge ihrer Flugreise später dran, womöglich erst im Mai. Nun hofft Zeller, dass die Jungvögel gut durchkommen. Es lauerten noch viele Gefahren auf die Tiere, obwohl sie dann doch schnell an Erfahrung gewännen. Denn schon Mitte August würden sich die Jungvögel „gegenseitig abholen“ um gemeinsam die Reise in den Süden anzutreten. Die alten Tiere flögen immer später, etwa im September, so Zeller.

Störche in Illertissen: Seit 20 Jahren leben die Tiere auf dem Schlossdach

Dass das um die 20 Jahre in Illertissen wohnende Paar, das beringte Storchenmännchen (22 Jahre) und das Weibchen (ein oder zwei Jahre jünger), in Illertissen wohnen und wieder Junge bekommen haben, findet Zeller großartig. „Es ist doch eine tolle Leistung, schließlich sind die Illertisser Störche an ihrem zugigen Wohnsitz die vielen Jahre ohne tierärztliche Hilfe zurechtgekommen.“ Lesen Sie auch: Mit anmutigem Spiel trotzen junge Schauspieler dem Gewitterregen in Illertissen

Glück mit dem Nachwuchs gibt es auch in einigen umliegenden Storchenstandorten: vor allem in Tiefenbach, wo sich die Bewohner über dreifachen Kindersegen freuen. Auf dem Unterrother Kirchturm würden zwei Junge aufgezogen, freut sich Storchenbetreuer Franz Rendle. Naturschützer Josef Schlögel, der die Störche im Unterallgäu im Blick hat, teilte mit, dass die Vögel in Kettershausen und in Babenhausen gebrütet hätten. „Die Jungtiere haben aber den Dauerregen im Frühjahr nicht überstanden“. so Schlögel. Kinderlos geblieben sind die Storchenpaare in Obenhausen und in Oberroth, wie von den Bewohnern der jeweiligen Orte zu erfahren war.

