Tim hat einen seltenen Gendefekt - und ist der Sonnenschein seiner Eltern

Tim ist ein fröhliches Kind. Er lacht gerne und oft. Dabei kann der Dreijährige nicht sprechen, nicht laufen, nicht stehen und ohne Hilfsmittel auch nicht sitzen. Er kann kaum feste Nahrung zu sich nehmen; seit er ein Baby war, wird er künstlich über eine Sonde ernährt. Aber Tim ist sehr neugierig. Sobald er ein Geräusch hört, dreht er den Kopf in die Richtung, aus der es gekommen war. Sichtlich glücklich ist er, wenn Mama und Papa ihm ein Lied vorsingen: Dann strahlt sein Gesicht und er beobachtet die Mundbewegungen seiner Eltern.

Tim hat einen sehr seltenen Gendefekt. „Diese Krankheit hat noch keinen Namen, weil bisher nur drei Fälle weltweit bekannt sind“, sagt seine Mutter Marion Slawik, die in Boos wohnt. Lediglich die Bezeichnung UBR7 stehe für die Beeinträchtigungen, unter denen Tim seit seiner Geburt im Mai 2016 leidet.

Tim ist ein absolutes Wunschkind. Sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin sei er als „Frühchen“ auf dem normalen Weg zur Welt gekommen, berichten seine Eltern. Weil der Säugling nur ganz wenig trinken wollte und oft spuckte, sei er zusätzlich über eine Nasensonde ernährt worden. Als sich das Baby im Alter von sechs Monaten dann immer noch nicht drehte oder selbstständig den Kopf hob, wurde seinen Eltern klar, dass mit seiner Gesundheit etwas nicht stimmen konnte. Eine Odyssee durch Arztpraxen und Krankenhäuser begann. „Die widersprüchlichen Aussagen und Meinungen der Ärzte haben uns völlig verunsichert“, berichtet Marion Slawik. Erst ein Besuch in der Sprechstunde für Humangenetik im Klinikum Memmingen habe die Erkenntnis gebracht: Tim leidet an einem seltenen Defekt in den Chromosomen.

Odyssee durch Arztpraxen und Krankenhäuser

Auch im Alter von einem Jahr lag Tim noch ruhig im Bett und schlief viele Stunden. Um wie Gleichaltrige ein wenig Gewicht zu gewinnen, wurde er zusätzlich über eine Magensonde ernährt. „Da Tim oft gespuckt hat, konnten wir mit ihm nirgendwo hingehen und saßen immer nur zu Hause“, erzählt sein Vater Christof Slawik. Als in der Entwicklung des Jungen auch im Alter von zwei Jahren keine Fortschritte erkennbar waren, empfahlen Spezialisten der Ulmer Kinderklinik den Eltern, das Kinderzentrum im baden-württembergischen Maulbronn zu konsultieren. „Das hat uns endlich ein Stück weiter gebracht“, berichtet Slawik. Während eines vierwöchigen stationären Aufenthalts im vergangenen Jahr habe sein Sohn große Fortschritte gemacht.

„Bisher mussten wir immer selbst nach möglichen Förderungen und Hilfsmitteln suchen“, sagt Marion Slawik. Bei manchen Ärzten habe sie sogar den stummen Vorwurf gespürt, dass sie bei der Betreuung ihres Kindes nicht alles ganz richtig mache. „Dabei kennt niemand die Bedürfnisse unseres Sohnes, den wir rundum betreuen, so gut wie wir.“

In der Einrichtung in Maulbronn, die aus einem ambulanten Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) und einer Klinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie besteht, haben die Slawiks viel Verständnis und Unterstützung erfahren. „Hier haben wir auch die Bestätigung erhalten, dass unser Sohn Fortschritte macht – eben in seinem eigenen Tempo“, erzählt die 30-Jährige. Deshalb hat die Familie auch heuer wieder vier Wochen dort verbracht. „Den Aufenthalt für Tim und mich übernimmt die Krankenkasse. Aber für meinen Mann müssen wir selber aufkommen“, sagt die Mutter.

Winterrieder Schützen sammelten Spenden für die junge Familie

In Maulbronn hat das Ehepaar auch Eltern kennengelernt, deren Kinder ebenfalls an Gendefekten oder anderen Krankheiten leiden. ,,Endlich konnten wir einmal mit anderen Betroffenen reden, Erfahrungen und Ratschläge austauschen“, so Marion Slawik. Daheim fühlen sich die Eltern oft ein wenig ausgegrenzt und allein gelassen. Da Tims Betreuung, vor allem die Mahlzeiten, täglich viele Stunden in Anspruch nimmt, bleibt wenig Zeit, um einmal auszugehen. Und dann könnten sie das nur getrennt tun.

Wenn ihr Mann oder ihre Mutter den kleinen Tim betreuen, kann Marion Slawik ihrem großen Hobby, dem Schießsport, nachgehen. Als Mitglied des Schützenvereins Waldfrieden Reichau nahm sie schon erfolgreich an der Bayerischen Meisterschaft teil. Außerdem gehört sie der Luftgewehr-Mannschaft des Feuerschützenvereins Buchenwald in Dietershofen an.

Der Schützenverein Winterrieden hat vor Kurzem während seiner Einladungstour für das Gauschießen 2020 Spenden gesammelt (mehr dazu lesen Sie hier: Schützen auf Einladungstour: Trotz Mühen viele Glücksmomente ) – einen Teil erhält die Familie Slawik. Für sie ist das eine große Unterstützung, denn zu den Hilfsmitteln, die die Krankenkasse für Tims Pflege übernimmt, müsse oft etwas beigesteuert werden. „Das bei Regen einfach notwendige Dach für den Reha-Buggy mussten wir zum Beispiel selbst bezahlen“, sagt Marion Slawik. Und auch eine Badeliege und eine Auflage, mit deren Hilfe Tim selbstständig sitzen kann, hat das Paar eigens erworben.

Seit September besucht Tim einen heilpädagogischen Kindergarten in Memmingen. Seine Mutter kann nun wieder stundenweise arbeiten. Die restliche Zeit benötigt sie für die Betreuung ihres Sohnes. „Man muss vieles selbst herausfinden und erkämpfen“, hat sie in den vergangenen Jahren festgestellt.

Deshalb ist es Marion Slawik ein Anliegen, Eltern, deren Kind aus bisher unbekannten Gründen in der Entwicklung beeinträchtigt ist, an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. „Vielleicht ist ja in manchen Fällen auch ein seltener Gendefekt die Ursache für eine Krankheit.“

