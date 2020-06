vor 49 Min.

Tödlicher Unfall in Buch: Kind wird von Radlader überrollt

Ein Kind ist am Freitag auf einem Bauernhof in Buch von einem Radlader überrollt worden. Es erlag seinen schweren Verletzungen.

Ein tragischer Betriebsunfall hat sich am frühen Freitagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Buch (Landkreis Neu-Ulm) ereignet. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde ein vierjähriges Kind in einem Fahrsilo von einem Radlader überrollt. Das Kind wurde daraufhin in eine Ulmer Klinik gebracht, wo es jedoch seinen schweren Verletzungen erlag.

Unfallgutachter eingesetzt

Neben mehreren Streifen der Polizeiinspektion Illertissen und Einsatzkräften des Bayerischen Roten Kreuzes war auch ein Rettungshubschrauber in Buch im Einsatz. Zur detaillierten Rekonstruktion des Unfalls bestellte die zuständige Staatsanwaltschaft zusätzlich einen Unfallgutachter. (az)

