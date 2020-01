Tracey Campbell sang bei Prinz Harrys Hochzeit - und jetzt in Babenhausen

Plus Tracey Jane Campbell arbeitete mit Musikgrößen wie Elton John oder Mariah Carey zusammen. Doch auch kleinere Bühnen wie die Babenhauser Pfarrkirche scheut sie nicht.

Gospel ist nicht nur der Sound, der Klang. Es ist die Botschaft des Trostes, der Hoffnung und der Freude, die durch Jesus Christus geschenkt wird. Beim Konzert des Weltstars Tracey Jane Campbell in der Pfarrkirche St. Andreas war diese Botschaft direkt greifbar. Mit ihrer kraftvollen Stimme, mal eindringlich expressiv, dann sehr zart und mit ausdrucksvoller Gestik, füllte die englische Gospelsängerin das Kirchenschiff. Zahlreiche Besucher aller Altersstufen ließen sich von ihrer Begeisterung mitreißen.

Tracey Jane Campbells beeindruckende Künstlerbiografie

In Vertretung von Pfarrer Thomas Brom begrüßte Michael Sell die in London lebende Sängerin, die nach ihrem Auftritt im Dezember 2017 auf Einladung von Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat bereits zum zweiten Mal in Babenhausen gastierte. Tracey Jane Campbell hat schon mit Musikgrößen wie Elton John, Mariah Carey, Michael Bolton, Barbra Streisand sowie den Bands „Westlife“ und „Secret Garden“ zusammengearbeitet. Außerdem sang sie bei prestigeträchtigen Veranstaltungen auf der ganzen Welt, beispielsweise der Eröffnung der Weltausstellung in China 2010, beim Weltjugendtag im Vatikan unter Johannes Paul II., sowie bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Jahr 2018.

Zu effektvoller Begleitung von Andi Doncic (Keyboard, Saxofon) und Evie Sturm, die nicht nur als Übersetzerin agiert, sondern gelegentlich auch als stimmliche Ergänzung, lässt die Gospelsängerin von Anfang an spüren, dass sie fühlt, was sie singt und singt, was sie fühlt. Einem Saxofon-Solo zur Einleitung folgt die Aufforderung: „Sing a song to the lord!“ („Sing ein Lied für den Herrn!“) Gezielt animiert sie ihr Publikum in den linken und rechten Bankreihen sowie auf der Empore zum Mitsingen, bis der Refrain „Jesus, Lord of all“ kraftvoll aus allen Richtungen durch das Gotteshaus tönt. Das Lied „Stand“ („Bleib standhaft“) ist eher melancholisch und passt mit der Aufforderung, die Hoffnung und den Glauben auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben, zum Jahresbeginn. Zu ihrem Song „In the river of the lord“ („Im Fluss Gottes“) hat Tracey Jane Campbell einen ganz besonderen Bezug. „Gott hat mich von einem zerbrochenen Menschen in eine Frau verwandelt, die ein befreites Leben führt“, verrät sie. In den bekannten Gospelsong „Kumbaya my lord“ („Komm zu uns, Herr“) stimmen die Besucher ganz ohne Aufforderung mit ein. Den Klassiker „Amazing Grace“ empfinden sie berührend, wie ein spirituelles Gebet. „Mit Jesus haben wir eine Brücke zum Vater“, erklärt Evie Sturm die Bedeutung des vor allem in der Interpretation des amerikanischen Duos Simon and Garfunkel bekannten Songs „Bridge over troubled water“.

Das Publikum geht voll mit

Und schon fordert Tracey Jane Campbell auf: „Let’s get up and sing, do a little dance for him!“ Die Besucher machen gerne mit, singen, klatschen und drehen sich. Dann dürfen sie ein Lied hören, das die mit ungeheurem Stimmvolumen imponierende Gospelsängerin von ihrer Oma gelernt hat. Es ist die englische Version der Melodie „Wie groß bist du“. Als Zugabe ertönt das bekannte Kirchenlied „Lobe den Herren“, zuerst in der englischen Fassung, dann auf Deutsch gemeinsam mit dem Publikum. Anhaltender Applaus beendet eine nicht nur rhythmisch intensive Konzertstunde, die eindrucksvoll bewiesen hat, wie begeisternd und zeitgemäß Religion sein kann.

Lesen Sie außerdem: