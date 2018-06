29.06.2018

Tractor-Pulling findet in Breitenthal statt

Welches Fahrzeug läuft am besten?

Am Wochenende trifft sich die deutsche Tractor-Pulling-Elite im Sportstadion in Breitenthal im Nachbarlandkreis Günzburg zur deutschen Meisterschaft. Anton Keller vom Pulling-Team-Allgäu sagt: „Es haben sich bereits jetzt so viele Rennställe mit ihren Traktoren angemeldet wie noch nie zuvor.“ Seit vielen Jahren sind die Allgäuer Pulling-Freunde Ausrichter und Organisatoren des größten Pulling-Wettbewerbs in Süddeutschland.

Beginn ist am morgigen Samstag, 30. Juni, um 14 Uhr mit dem sechsten Lauf zur deutschen Meisterschaft im Garden Pulling. Bis zu 45 Traktoren werden dabei um Punkte und begehrte Pokalplätze kämpfen. Am Abend findet gegen 21 Uhr eine große „Puller-Party“ auf dem Sportgelände in Breitenthal statt.

Am Sonntag, 1. Juli, stehen dann von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr die Läufe zur Deutschen Meisterschaft im Tractor-Pulling an. Einlass ist ab 8.30 Uhr. Mit dabei sind auch die Lokalmatadoren Hubert und Anton Keller und Reinhard Bek vom Pulling-Team-Allgäu. (sar)

Themen Folgen