vor 10 Min.

Tränen in GNTM-Folge fünf: Großes Umstyling für Ana aus Nersingen

Plus Eines der Highlights jeder Germany's Next Topmodel Staffel steht an: Das Umstyling. Warum sich Ana aus Nersingen vor der Typveränderung Sorgen macht.

Von Maximilian Sonntag

Nicht nur bayerische Friseure dürfen seit dem 1. März wieder mit Kamm und Schere die Haare ihrer Kunden verschönern. Auch die Nachwuchsmodels um Ana aus Nersingen erwartet in der fünften Episode von Germany’s Next Topmodel das große Umstyling. Dabei bedeuten der 20-jährigen BWL-Studentin aus dem nördlichen Landkreis Neu-Ulm ihre Haare alles.

Ob Bob, rosafarbene Haare oder Extensions - das Umstyling gehört seit jeher zu einem der dramatischsten Momente jeder Germany’s Next Topmodel Staffel. Tränen und Geschrei sind vorprogrammiert. Das Besondere an der Typveränderung in der 16. GNTM-Staffel: Heidi Klum hat gemeinsam mit ihrer persönlichen Stylistin Wendy Iles den idealen Look für ihre Nachwuchsmodels ausgesucht.

Ana aus Nersingen sorgt sich vor dem Umstyling bei GNTM

"Um als Model aufzufallen oder hervorzustechen, gerade bei einem Wettbewerb, kann ein einzigartiger Look durch Styling, einen Haarschnitt oder Farbe helfen. Nicht nur, um die Persönlichkeit stärker hervorzuheben, sondern auch um neue Seiten an sich kennenzulernen", erklärt Stylistin Wendy Iles. Bevor die GNTM-Models um Ana Martinovic aus Nersingen aber tatsächlich umgestylt werden, zeigt ihnen Modelmama Heidi Klum Highlights von Typveränderungen vergangener Staffeln.

Dabei fällt eines auf: Viele der ehemaligen GNTM-Models haben Kurzhaar-Frisuren bekommen. Die 20-jährige Ana Martinovic ist besorgt: "Meine Haare bedeuten mir alles, weil ich wirklich sehr auf sie aufpasse und sie gut pflege, damit sie wachsen. Die jahrelange Arbeit könnte mit einem Schnitt umsonst sein."

GNTM-Models präsentieren neuen Look im Entscheidungs-Walk

Anas 21- jährige Mitstreiterin Amina aus Berlin ist da schon pragmatischer. Sollte sie einen Kurzhaarschnitt bekommen, wolle sie sich einfach Extensions in ihre Haare machen. Alysha, ebenfalls aus Berlin, freut sich hingegen auf ihre bevorstehende Typveränderung: "Ich bin super gespannt, ich will endlich neue Haare haben."

Ihren neuen Look dürfen die GNTM-Nachwuchsmodels dann beim Entscheidungs-Walk präsentieren. Dieser ist zwar auch in dieser Woche besonders, aber nicht so freizügig wie der Nackt-Walk in Episode Vier. Nur mit hautfarbenem String, Brustwarzenpatches und Schaum an den intimsten Stellen bedeckt, liefen die jungen Frauen vergangene Woche über den Catwalk.

Nackt-Walk: Ehemaliger GNTM-Juror meldet sich zu Wort

Dies sorgte im Netz für Diskussionen rund um das Thema Sexismus. Germany’s Next Topmodel stand deswegen schon mehrfach in der Kritik. Auch Peyman Amin, ehemaliger Jurykollege von Heidi Klum bei Germany’s Next Topmodel, kritisiert die 47-Jährige für ihre neuen Methoden. In einem mittlerweile gelöschten Post auf seinem Instagram-Account fragte er Heidi Klum direkt: "Was ist nur geschehen, dass du deine eigenen Prinzipien so über Bord wirfst?"

Zurück zur kommenden Episode: Im Entscheidungs-Walk ist dieses Mal das Fotoshooting gleich integriert. "Wir machen heute sozusagen ein ‚Two in One‘ – Fashionshow und Fotoshooting", erklärt Heidi Klum den GNTM-Mädels. Ana Martinovic und ihre Mitstreiterinnen müssen in der von Stardesigner Christian Cowan entworfenen extravaganten Mode laufen und am Ende des Catwalks für ein Foto posieren. Dafür haben die Nachwuchsmodels aber nur fünf Minuten Zeit. Wie sich Ana aus Nersingen in ihrem neuen Look präsentiert, kann am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben verfolgt werden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen