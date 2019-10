11:00 Uhr

Träume, Tüll und Torten: In Babenhausen steht die „Hochzeitsnacht“ an

Die Babenhauser „Hochzeitsnacht“ geht am Samstag in die dritte Runde. Mehr als 20 Aussteller zeigen heiratswilligen Paaren Ideen und Angebote.

Sie wird als schönster Tag im Leben eines Paares gehandelt: die Hochzeit. Daher sollte sie gut geplant und vorbereitet werden. Damit Brautpaare und deren Angehörige dies in entspannter Atmosphäre tun können, veranstaltet die Gewerberegion Babenhausen heuer zum dritten Mal eine „Hochzeitsnacht“. Sie findet am Samstag, 26. Oktober, von 17.30 bis 21.30 Uhr in der Veranstaltungshalle des Babenhauser Schulzentrums statt. Die Heiratswilligen sollen dort nicht nur Vorschläge und Ideen erhalten, sondern auch einen Abend mit Party-Event-Charakter erleben können.

Limousinen-Fahrt wird verlost

„Im Jahr 2017 haben wir der bis dahin regelmäßig veranstalteten klassischen Hochzeitsmesse ein völlig neues Konzept gegeben“, sagt Organisatorin Mirjam Hanselka. „Das ist so super angekommen, dass wir auch bei der mittlerweile dritten Auflage nicht groß etwas verändern mussten.“ Das Grundprinzip der Hochzeitsnacht bleibt somit gleich: Brautpaare und Angehörige können sich informieren und inspirieren lassen, wie sie ihre Heirat zum unvergesslichen Ereignis gestalten können. Mehr als 20 Aussteller sind vor Ort. „Anstatt durch eine Hochzeitsmesse zu schlendern, dürfen sich unsere Besucher als Gäste fühlen, die ab 17.30 Uhr mit einem Glas Prosecco empfangen werden“, sagt Hanselka. Weil es ein durchgängiges Programm und Livemusik – diesmal von Sänger Tom Croèl – gibt, bleiben Paare und Angehörige in der Regel einige Stunden da.

Zwischendurch können sich die Besucher der Hochzeitsnacht mit Getränken erfrischen und bei einem sogenannten „Flying Dinner“ von Grill, Smoker und Food Truck stärken. Höhepunkte bilden um 19.30 Uhr eine Modenschau, um 20.30 Uhr die Verlosung einer Limousinen-Fahrt und um 21 Uhr der Anschnitt einer Hochzeitstorte für alle. Bevor die Veranstaltung um 21.30 Uhr mit einem Feuerwerk ausklingt, werden ein Brautkleid und ein Hochzeitsanzug verlost. (clb)

Lesen Sie außerdem aus Babenhausen:



Themen folgen