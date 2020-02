16:15 Uhr

Tragischer Unfall: Rollerfahrer stirbt bei Winterrieden

Zu einem schweren Unfall ist am Sonntagmittag auf der Straße zwischen Winterrieden und Kellmünz gekommen.

Am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr ist es in der Kellmünzer Straße zwischen Winterrieden und Kellmünz im Unterallgäu zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 64-Jähriger verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Motorroller und zog sich bei dem Sturz tödliche Verletzungen zu. Wie die Polizei mitteilt, kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und in einem Straßengraben, durch den ein Bach verläuft, zum Liegen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren allerdings ohne Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Ersthelfer hatten den Mann im Graben entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt. Die Winterrieder Wehr war mit 15 Mann im Einsatz und sperrte zeitweise die Straße. Ein Rettungswagen und ein Notarzt wurden alarmiert. Die Polizei war mit zwei Streifenbesatzungen und einem Hubschrauber vor Ort. Bislang haben die Ermittler keine Hinweise auf Fremdverschulden oder einen technischen Defekt ausmachen können. Das teilt die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. (az)

