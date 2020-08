vor 1 Min.

Traktor ragt in Kreisverkehr: Auto wird in Unterroth beschädigt

Ein Unfall hat sich am Freitag in Unterroth ereignet.

Ein Auto ist am Freitagabend in Unterroth beschädigt worden. Ein Frontlader spielte eine Rolle bei dem Unfall.

Weil die Ladevorrichtung eines Traktors in einen Kreisverkehr geragt ist, ist ein Auto in Unterroth beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 23-jährige Autofahrerin am Freitag gegen 19.40 Uhr von Ketterhausen kommend in den Kreisverkehr in der Oberrother Straße ein. Ein 62-Jähriger fuhr wiederum mit seinem Traktor von Buch kommend an den Kreisverkehr heran und stoppte. Die Ladevorrichtung des Frontladers streifte daraufhin die rechte Seite des Autos. Verletzt wurde niemand. (az)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen