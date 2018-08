vor 36 Min.

Traktor rammt anderes Fahrzeug: Mann wird schwer verletzt

Ein Traktorfahrer will auf dem Weg von Kirchdorf nach Unteropfingen überholen. Das hat schlimme Folgen.

Ein Traktor mit Anhänger hat am Montagvormittag in Kirchdorf an der Iller (Kreis Biberach) beim Überholen ein anderes Fahrzeug gerammt. Dieses kippte um, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Polizei zufolge war der Traktor um kurz vor 10 Uhr in Richtung Unteropfingen unterwegs. Vor ihm fuhr ein sogenanntes Mehrzweckfahrzeug mit Anhänger. Dieses war dem 72-jährigen Traktorfahrer wohl zu langsam; er setzte zum Überholen an. Dabei streifte das vordere, rechte Rad des Traktoranhängers das andere Fahrzeug. Dieses kam ins Schlingern und kippte. Der 54 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Ein Autokran fuhr zufällig an der Unfallstelle vorbei und hob das Mehrzweckfahrzeug kurzerhand wieder auf die Achsen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 10 000 Euro.

Weiteres aus dem Polizeibericht: Betrunkener flüchtet in Vöhringen über Gartenzäune vor der Polizei.

Themen Folgen