vor 10 Min.

Traktorfahrer übersieht Auto von Seniorin: Unfall

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Freitag in Jedesheim eine 84-jährige Autofahrerin verletzt worden.

Ein Traktor und ein Auto sind am Freitag in Jedesheim zusammengestoßen. Eine 84-jährige Frau wurde dabei verletzt.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Freitag in Jedesheim eine 84-jährige Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war sie in der Bergenstettener Straße unterwegs, als es auf Höhe der Biogasanlage zu dem Unfall kam. Ein 27-Jähriger am Steuer eines Traktors übersah den Wagen der Frau.

Unfall in Jedesheim: Seniorin wollte Traktor ausweichen

Die Seniorin versuchte noch auszuweisen, doch es kam laut Polizei zum Kontakt zwischen den Fahrzeugen. Die 84-Jährige kam mit ihrem Auto von der Straße ab. Sie wurde hierbei leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (az)

Weitere Fälle aus dem Blaulicht-Report:

Themen folgen