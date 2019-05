Traktorteile in Filzingen gestohlen - Polizei ermittelt Täter

Für Kinder und Jugendliche an der Illertisser Grund- und an der Mittelschule sind drei Sozialarbeiter im Einsatz. Sie haben auch mit Gewalt und notorischen Schulschwänzern zu kämpfen.

Bald ist Markttag in der Stadt. Der wird heuer für eine besondere Aktion genutzt.

Vöhringen

Raser sollen in Vöhringen ausgebremst werden

In Vöhringen klagen Anwohner über vereinzelte Verkehrssünder. Deswegen soll es in Zukunft mehr Stellen geben, an denen die Geschwindigkeit gemessen wird.