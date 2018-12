10:00 Uhr

Trauer um Alois Ehrmann: Er wurde 88 Jahre alt

Der 88-jährige Seniorchef der Molkerei ist in dieser Woche gestorben. Er war ein wirtschaftlicher Visionär, Ehrenbürger von Oberschönegg und ein Förderer des Sports.

Von Fritz Settele

Alois Ehrmann ist vor wenigen Tagen im Alter von 88 Jahren verstorben. Mit ihm verliert die Region einen visionären Unternehmer, einen kommunalpolitischen Verantwortungsträger und einen Förderer des Sports. Seit seinem 80. Geburtstag war er Ehrenbürger der Gemeinde Oberschönegg, obwohl er bereits 1994 seinen Wohnsitz nach Babenhausen verlegt hatte.

Das Molkereiwesen war Alois Ehrmann in die Wiege gelegt: Sein Vater – Alois Ehrmann senior – hatte in Oberschönegg einen milchverarbeitenden Betrieb gegründet. Schon als Kind half der kleine Alois dort mit, etwa beim Einpacken von Romadurkäse. Nach einer Lehre in Boos wurde er im Alter von 21 Jahren als damals jüngster Molkereimeister Deutschlands ausgezeichnet.

1960 wurde die Firma in eine offene Handelsgesellschaft umgewandelt. Der Seniorchef machte seine zwei Söhne zu gleichberechtigten Partnern. Als er 1974 starb, führten die beiden das Unternehmen gemeinsam weiter. Während Anton Ehrmann schwerpunktmäßig das Marketing und den Vertrieb vom baden-württembergischen Standort Leonberg aus organisierte, konzentrierte sich Alois Ehrmann auf die Produktion und Technik am Stammsitz in Oberschönegg. Ob damals wohl schon jemand ahnte, dass aus dem ursprünglich kleinen Familienbetrieb einmal eine Weltfirma wird? Einer der großen Arbeitgeber in der Region?

1989 kaufte die Firma Ehrmann die Fleischwerke Zimmermann, einige Jahre später übernahm sie die Mehrheitsbeteiligung am Milchwerk Gabler Saliter. 1993 fiel der Entschluss, zusammen mit der Käserei Champion eine Molkerei im sächsischen Freiberg zu errichten. Dies stellte einen wichtigen Schritt in Richtung Osten dar.

Alois Ehrmann † Bild: Alexander Kaya (Archivbild)

Bei einem Besuch Alois Ehrmanns in Moskau im Jahr 1997 regten russische Behörden an, eine „Produktion vor Ort in Russland ins Auge zu fassen“. Schon ein Jahr später begann der Bau einer neuen Produktionsstätte in Raos nahe Moskau. Die damals auftauchenden Probleme in der russischen Wirtschaft konnten Ehrmann nicht davon abhalten, den Standort fertigzustellen. Bereits 2000 wurde das Werk in Betrieb genommen. Die offizielle Einweihung fand am 18. August im Beisein von 300 Gästen statt. Ein russischer Journalist schrieb aus diesem Anlass: „Das Wunder von Raos ist Wirklichkeit geworden!“

Mit dabei war Martin Gleich als planender Architekt, der den Babenhauser Turn- und Sportverein leitet. Er bezeichnet Ehrmann im Rückblick als „Unternehmer mit absolutem Weitblick und großen Förderer des TSV“. Ihm sei es zu verdanken gewesen, dass die Fußballbundesligisten Karlsruher SC und SC Freiburg – deren Hauptsponsor die Firma Ehrmann über Jahre hinweg war – zu Gastspielen in Babenhausen antraten. Als der KSC das erste Mal in der Marktgemeinde kickte, weilten Alois Ehrmann und Gleich jedoch gerade in Moskau. Die Begründung Ehrmanns: „Die Arbeit geht vor!“

Im TSV spielte der nun Verstorbene nicht nur leidenschaftlich gerne Tennis. Er war auch maßgeblich am Bau des Tennisheims beteiligt. Unter seinen sportlichen Auszeichnungen ragt die Goldene Ehrennadel des TSV und die Goldene Verbandsehrennadel des Bayerischen Fußballverbands heraus.

Alois Ehrmann blieb seinem Geburtstort Oberschönegg sein Leben lang verbunden und sorgte dafür, dass das Herz der Firma stets dort schlug. Bezeichnend war, dass er dort von 1952 bis 1984 auch als Gemeinderat wichtige Weichen stellte. Anlässlich seines 80. Geburtstags wurde er zum Ehrenbürger ernannt.

Vor zwölf Jahren legte Alois Ehrmann sein Amt als Vorstandsvorsitzender nieder und wechselte in den Aufsichtsrat. Sein Sohn Christian übernahm diese Funktion und leitet das Unternehmen seitdem in dritter Generation. So lange es die Gesundheit erlaubte, kam Alois Ehrmann trotzdem noch jeden Tag in den Betrieb. Erst vor zwei Jahren begann er mit der „Teilzeit“. Bis wenige Wochen vor seinem Tod war der 88-Jährige jeden Freitag in der Firma anzutreffen.

Der Stammsitz der Molkerei Ehrmann befindet sich nach wie vor in Oberschönegg. Bild: Alexander Kaya (Archivbild)

