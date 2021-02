vor 16 Min.

Trauer um Bruder Norbert: Der ehemalige Schulleiter des Kollegs ist gestorben

Plus Wie kaum ein anderer hat er die Schulentwicklung und die Kulturszene in Illertissen geprägt. Jetzt ist Bruder Norbert Fleig gestorben. Ein Nachruf.

Von Wilhelm Schmid

Zwei Wochen vor seinem 81. Geburtstag verstarb nach langem Leiden Bruder Norbert Fleig, FSC. Er war der letzte Schulleiter des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen, der dem Orden der „Fratres Scholarum Christianarum – Brüder der Christlichen Schulen“ des Hl. Johannes von La Salle angehörte.

Sein ganzes Ordensleben lang prägte er wie kaum ein anderer bis zum Abschied der Brüder aus Illertissen am Jahresende 2011 die Schulentwicklung und darüber hinaus die Kulturszene in der Vöhlinstadt maßgeblich mit; stets getragen von den Prinzipien des Ordensstifters, der Jugend aller Bevölkerungsschichten durch schulpraktische und charakterliche Bildung solides Rüstzeug für das Leben mitzugeben.

Bruder Norbert Fleig ist gestorben

Bruder Norbert kam 1940 in der bekannten Wintersportgemeinde Schonach im Schwarzwald zur Welt. In seinen Schuljahren am Aufbaugymnasium „Maria Thann“ der Schulbrüder im nahen Unterkirnach bei Villingen kam er mit dem Orden erstmals in Kontakt. Deshalb kam er auch für die letzten Gymnasialjahre ins Internat des Kollegs in Illertissen, wo er 1962 das Abitur ablegte. In dieser Zeit trat er den Schulbrüdern bei, wo er den Ordensnamen „Bruder Antonius“ erhielt.

Wie viele seiner Mitbrüder nahm er nach den Reformen des II. Vatikanischen Konzils wieder seinen Taufnamen an und war nach seinem Studium von 1971 bis 2005 in Illertissen als ebenso beliebter wie gewissenhafter Lehrer für Mathematik und Physik tätig. Bald wurde in Orden und Schule sein Organisationstalent erkannt. Das führte dazu, dass er schon im Alter von 38 Jahren sowohl zum Provinzial der Brüder als auch zum Kollegstufenbetreuer der damals neuen Oberstufe berufen wurde. Nach zwei Jahren als Stellvertreter des damaligen Schulleiters Bruder Dr. Gottlieb Zähringer FSC übernahm er die Leitung über 1080 Schülerinnen und Schülern am Gymnasium und ein entsprechend großes Lehrerkollegium.

Am Kolleg Illertissen war er für viele Bauprojekte verantwortlich

Eine Auflistung aller Baumaßnahmen seiner Amtszeit würde den Rahmen sprengen. Erwähnt seien die neue Sporthalle an der Bruckhofstraße, der Umbau der früheren Turnhalle in eine Festhalle. Für diese beschaffte er in einer umfassenden Spendenaktion einen hochwertigen Konzertflügel, der dem Saal zu einer Sonderstellung als Kulturhalle für Stadt und Umgebung verhalf. Die Neugestaltung des Vorplatzes der Schule als Kollegs-Campus, der Parkplatz an der Bruckhofstraße, die Fundament-Sanierung des Hauptgebäudes und nicht zuletzt die Aufstockung des Gebäudetraktes über dem Lehrerzimmer für den „Bachsaal“ neben zahlreichen internen Baumaßnahmen sind Beispiele für die ständige bauliche Anpassung an die Erfordernisse eines zeitgemäßen Schulbetriebes.

Bruder Norbert Fleig (links) 1981 bei einem Treffen mit dem damaligen bayerischen Kultusminister Hans Mayer. 1982 übernahm Bruder Norbert die Leitung des Gymnasiums, die er bis 2005 inne hatte. Bild: Sammlung Schmid

Im Schulleben wurden Schulfeste ebenso eingeführt wie große Wallfahrten, Fan-Begleitfahrten zu Auftritten der Schulmannschaften bei „Jugend trainiert für Olympia“ oder auch Probenwochenenden für die wachsenden Chor- und Instrumentalensembles. Die Förderung sozialer Projekte wie den „Ursbergbasar“, die „Rumänienhilfe“ und andere waren ihm ebenfalls stets ein Anliegen. Wie aus Jahresberichten des Kollegs ersichtlich wird und vielen, die mit ihm diese Jahre erlebten, noch in Erinnerung ist, fiel ihm die Übergabe der Schule an die Diözese Augsburg sehr schwer. Musste er doch damit anerkennen, dass eine Fortführung des traditionsreichen Instituts durch die Schulbrüder mangels Ordensnachwuchs nicht mehr möglich war.

Bis 2005 war Bruder Norbert Fleig Schulleiter

Bruder Norbert blieb noch bis zum Eintritt in den Ruhestand 2005 als Schulleiter im Amt. Die Anerkennung seiner ehemaligen Schüler, die bei seinem Abschied aus dieser Funktion unter anderem in einem großen Feuerwerk zum Ausdruck kam, half ihm, die Enttäuschung über diese Situation zu ertragen. Sechs Jahre danach, als 71-Jähriger, sah er sich gezwungen, gemeinsam mit seinen verbliebenen drei Mitbrüdern Illertissen zu verlassen. Nachdem mit dem Schulwerk der Diözese keine Einigung zustande kam, schenkte er den gesamten Gebäudekomplex der Stadt.

Bürgermedaille Illertissen nahm er als Ehrung für den ganzen Konvent an

Dass Bruder Norbert sich stets als Teil der Ordensgemeinschaft sah und nicht im Vordergrund stehen wollte, kam auch darin zum Ausdruck, dass er im Jahr 2005 die zunächst ihm persönlich zugedachte Bürgermedaille in Gold der Stadt Illertissen ablehnte, sie aber dann annahm, als die Ehrung für den gesamten Brüderkonvent ausgesprochen wurde.

Als er am Jahresende 2011 mit seinen drei Mitbrüdern Illertissen verließ, endete damit die rund neunzigjährige Geschichte der Schulbrüder im Illertal ebenso wie das 150-jährige Wirken des Ordens in Deutschland. Sein Altersruhesitz wurde das Seniorenheim der Schulbrüder in Laubegg (Steiermark), wo er im Laufe der folgenden Jahre zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. So wurde er im vergangenen Jahr für einige Zeit ins Benild-Hospiz in „seinem“ Kolleg zurück gebracht. Als es der Gesundheitszustand erlaubte, folgte die Verlegung ins Seniorenpflegeheim „St. Maria“ in Regglisweiler-Brandenburg, wo er am 6. Februar starb. Was bleibt, ist sein Vermächtnis, das er bei seiner Abschiedsrede als Schulleiter im Jahre 2005 so formulierte: „Wir danken dem Herrgott, dass wir so lange in seinem Auftrag wirken durften.“

