12.12.2018

Trauer um Trägerin der Bürgermedaille

Renate Mohr ist im Alter von 94 Jahren verstorben

Der Name Renate Mohr ist eng mit Babenhausen verknüpft. Sie war viele Jahre lang Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins, Veranstalterin von Wohltätigkeitsgalas in „ihrem BaLi“ und geschätzte Wirtin in der Gaststätte „Prinz Ludwig“. Kürzlich starb die 94-Jährige in einem Altenpflegeheim in Augsburg.

Rund ein halbes Jahrhundert verbrachte die gebürtige Gannertshoferin im Fuggermarkt, ehe sie vor etwas mehr als zehn Jahren aus gesundheitlichen Gründen in die Nähe ihrer beiden Töchter zog.

Zwar war Mohr in vielen Vereinen Mitglied, jedoch galt ihre große Liebe dem Fremdenverkehrswesen. Ihr Augenmerk galt etwa der Gestaltung der Ortseinfahrten und den Trimm-Trab-Aktionen am Fuggerweiher. Mohr war zudem eine Institution bei kommunalen Festen. So kredenzte sie bei Maibaumfeiern oder beim Neujahrsempfang der Marktgemeinde Getränke. Dabei brachte sie ihre Erfahrung aus 14 Jahren als Wirtin des „Prinz Ludwig“ ein. Legendär auch ihre Lebkuchen, von denen sie Hunderte backte und bei der Adventsfeier im „Sailer“ verteilte.

Mohr engagierte sich für ihre Mitbürger. Die Erlöse der Wohltätigkeitsgalas im „BaLi“ kamen stets sozialen Zwecken zugute. Sie gehörte der Orts- und Kreisvorstandschaft des Heimkehrerverbands an. Auch die deutsch-französischen Partnerschaften mit Argentré und Louvigné begleitete sie von Anfang an. Zudem bekleidete Mohr einige Jahre ehrenamtlich das Messnerinnenamt in der Kapelle des Kreisseniorenwohnheims. Für ihr Engagement erhielt sie vor rund 20 Jahren die Bürgermedaille des Fuggermarktes. Mohr wurde im Familienkreis in Augsburg beigesetzt. (fs)

