Treffen, Geschäfte, Tests: Diese Corona-Regeln gelten ab Montag im Kreis Neu-Ulm

Das Landratsamt Neu-Ulm hat jetzt etwas Licht ins Dunkel der Corona-Regelungen gebracht. Die wichtigsten Fragen und Antworten für die kommende Woche.

Von Rebekka Jakob

Wie viele Menschen dürfen sich treffen, welche Geschäfte dürfen öffnen - und was mache ich, wenn mein Corona-Schnelltest positiv ausfällt? Das Landratsamt Neu-Ulm hat für den Landkreis nun die wichtigsten Fragen dazu beantwortet.

Wie ist die Corona-Lage im Landkreis derzeit?

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 54,2. Laut Robert-Koch-Institut wurden acht neue Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet, die Gesamtzahl der gemeldeten bestätigten Fälle insgesamt seit Beginn der Corona-Pandemie steigt damit auf 4948. 150 Menschen sind aufgrund bestätigter Fälle aktuell in Quarantäne. 103 Menschen sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Was heißt das für private Treffen?

Private Zusammenkünfte im Landkreis Neu-Ulm sind ab Montag, 8. März, mit Mitgliedern des eigenen Haushalts sowie einem weiteren Haushalt gestattet. Es dürfen sich aber nur maximal fünf Personen treffen. Kinder bis 14 Jahre (bis zum 14. Geburtstag) werden nicht mitgezählt.

Welche Geschäfte dürfen ab Montag zusätzlich öffnen?

Buchhandlungen dürfen öffnen. Voraussetzung ist ein Hygienekonzept und eine Begrenzung auf einen Kunden je zehn Quadratmetern für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, darüber hinaus ein Kunde je 20 Quadratmeter. Unter gleichen Voraussetzungen können Büchereien, Archive und Bibliotheken öffnen. Der Einzelhandel darf zudem für Terminshopping-Angebote, also Click & Meet, öffnen. Dabei kann ein Kunde beziehungsweise eine Kundin pro angefangener 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zugelassen werden. Die Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum muss vorher erfolgen. Möbel Inhofer in Senden hat bereits angekündigt, die Öffnung ab Montag zu nutzen.

Was gilt für Kultur- und Freizeiteinrichtungen?

Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen öffnen. Besucher müssen vorher einen Termin buchen und die Kontaktnachverfolgung muss gewährleistet sein.

Welche Regelungen gibt es für den Sport?

Individualsport ist möglich mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Sport in Gruppen ist ab Montag im Außenbereich möglich, mit bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren. Dazu zählen auch Außensportanlagen.

Genauere Informationen und weitere Details seien erst möglich, sobald das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege die neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erlassen hat und diese in Kraft getreten ist, heißt es aus dem Landratsamt.

Was ist zu tun, wenn ich einen Corona-Selbsttest gemacht habe und das Ergebnis positiv ist?

Bei einem positiven Testergebnis müssen sich die Getesteten umgehend in Quarantäne begeben. So weit es möglich ist sollen Kontakte zu anderen Personen, die im selben Haushalt leben, vermieden werden. Eine Meldung an das Gesundheitsamt muss nicht erfolgen. Stattdessen sollte so schnell wie möglich ein PCR-Test gemacht werden. Dafür kann die Quarantäne verlassen werden. Ist das Ergebnis des PCR-Tests negativ, kann die Quarantäne wieder verlassen werden. Ist das Ergebnis des PCR-Tests positiv, geht die Quarantäne weiter. Der Getestete gilt dann als bestätigter Fall und wird vom Gesundheitsamt kontaktiert. Dort gibt es dann einen Quarantäne-Bescheid. (AZ)

