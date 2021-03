vor 31 Min.

Trotz Corona: Illertisser Kirchenmusiker wollen an Ostern wieder spielen

Die Jann-Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Illertissen wird heuer 30. Auf unserem Bild treffen sich Hans Scherrer und Markus Hubert an der Orgel.

Plus Organist Markus Hubert und Vorsitzender Hans Scherrer planen in Illertissen Musik in kleinen Formaten. Über Ostern bieten sie ein Programm.

Von Regina Langhans

Das Warten auf Livemusik hat in Illertissen ein Ende. Zumindest was Kirchenmusik angeht. Über Ostern gibt es ein Programm mit einigen hochkarätigen Darbietungen. Was ist geplant? Wir werfen einen Blick darauf.

Wenn – coronabedingt – das Singen den Gottesdienstbesuchern verboten ist, so springt die Orgel ein. Und damit das in der Pfarrkirche St. Martin in Illertissen auf Dauer nicht eintönig wird, holt sich der Organist Markus Hubert für Solobeiträge mal den einen oder anderen Profi auf die Empore. Musikalisches Gestalten der Gottesdienste ist so ziemlich die einzige Form von Livemusik, die erlaubt ist. Froh, das überhaupt etwas geht, haben der Kirchenmusiker und Hans Scherrer, Vorsitzender des Förderkreises für Kirchenmusik und klassische Musik, ein musikalisch-liturgisches Programm über Ostern zusammengestellt. Was ist geplant?

Förderkreis für Kirchenmusik in Illertissen holt Versammlung nach

Was den Auftakt ihres heuer vergleichsweise schmalen Konzertprogramms angeht, liegen die Musikfreunde mit Aufführungen zur Osterzeit somit sogar ziemlich im Plan. Die Mitgliederversammlung, traditionell in Form einer Matinee zum Jahresauftakt, musste jedoch ausfallen. Eine Online-Veranstaltung wäre nicht sinnvoll gewesen, der Termin werde aber nachgeholt, verspricht der Vorsitzende: „Wir haben nicht viel versäumt, da keine Wahlen anstehen und auch keine kostspieligen Konzertausgaben, sodass wir finanziell abgesichert durch die Mitgliedsbeiträge über die Runden kommen.“

Infolge des Pandemiebeginns im Frühjahr 2020 fiel das Karfreitagskonzert aus und ab da eine Aufführung nach der anderen, sei es bei Kirchenchor (65 Sänger), Kammerchor (30 Mitwirkende) oder Kammerorchester (25 Musiker). Es entfiel auch die geistliche Abendmusik in der Schlosskapelle, die ihr 40-Jähriges hätte feiern wollen, ebenso das Konzert in der Silvesternacht.

Plan B für die Kirchenmusik in Illertissen: Was in St. Martin zu hören ist

Als künstlerischer Leiter hatte Hubert Plan A durch Plan B ersetzt, doch dem machte der zweite Lockdown im Herbst ebenfalls einen Strich durch die Rechnung: „Auf Corona war niemand vorbereitet, also verständlich, wenn das gewohnte Schema nicht mehr funktionierte.“ Ein alle Hygieneregeln berücksichtigender Plan B wurde ausgetüftelt. Doch wieder musste Hubert alles absagen. Das Orchester hatte zu zwei Dritteln fertig geprobt und der Kammerchor war „nahe am Aufstand“, erinnert sich der Kirchenmusiker.

Was vom Jahresprogramm 2020 übrig blieb, war das Carillonkonzert. Und noch ein Konzept ließ sich realisieren: eine fünfteilige Serie kleiner Orgelandachten. Die Idee zu exklusiver kirchenmusikalischer Umrahmung entwickelte sich im Zuge der Streaming-Gottesdienste und bildet nun auch den Rahmen, in dem sich die festliche Musik in der Kar- und Osterwoche bewegt: viel Orgel, aus der Region verfügbare Profis für den Fall unerwarteter Absagen und die „hauseigene“ Schola, welche beim Singen auf der Empore Abstände einhält.

Kirchenmusik zur Osterzeit in Illertissen 1 / 3 Zurück Vorwärts Karwoche: Los geht es am Palmsonntag (27. März, 10.30 Uhr), den die Schola von St. Martin, ebenso wie die Vorabendmesse (26. März, 18 Uhr) gestaltet: Zu hören gibt es die Missa adventus et quadragesimae. In der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag (1. April, 19 Uhr) tragen Conny Unglert (Sopran) und die Schola die klanglich sehr schöne Missa puerorum, Opus 62, von Joseph Rheinberger vor. Karfreitag (2. April, 15 Uhr) erklingt die Liturgie mit Schola, Cembalo (Markus Hubert) und musikalische Andacht (19 Uhr) mit Kreuzweg von Andreas Willscher zu Orgelwerken von Johann Sebastian Bach mit Pfarrer Andreas Specker (Texte) und Markus Hubert (Orgel).

Ostern: Die Osternacht am Samstag (3. April, 21 Uhr) wird von der Schola feierlich gestaltet. Im Festgottesdienst am Ostersonntag (4. April, 10.30) wird die mit Benno Schachtner verheiratete Catalina Bertucci (Sopran) die Missa in C-Dur von Anton Cajetan Adlgasser virtuos interpretieren. Abends folgt eine musikalische Andacht zum Osterfest (18 Uhr) mit Pfarrer Andreas Specker (Texte), Michael Bischof (Trompete), Manuel Gira (Pauken, Vibrafon), Markus Hubert (Orgel). Beim Festgottesdienst am Ostermontag (5. April, 10.30 Uhr) wird ein Soloquartett des Kirchenchors die Missa antiqua von Wolfram Menschick zur Aufführung bringen.

Osterzeit: Samstag (10. April, 18 Uhr) und Sonntag (11. April, 10.30 Uhr) werden von der Schola mit der Missa mundi gestaltet. Samstag (17. April, 18 Uhr) tritt die Sopranistin Noelia Alvarez Garcia zusammen mit Annegret Sperl an der Violine auf. Sodann am Sonntag (18. April, 9 Uhr) festliche Gestaltung durch die Schola mit der Missa de angelis und am darauffolgenden Sonntag (25. April, 10.30 Uhr) erfreut Andrea Möck auf ihrem Fagott. (lor)

Die Besucher bekommen anspruchsvolle, solistisch besetzte Messen verschiedener Jahrhunderte zu hören, und die musikalischen Andachten an den Festtagen stehen anstelle der Kirchenkonzerte. So werde Händels Halleluja bei der Abendandacht am Ostersonntag im Arrangement mit Trompete, Pauke, Vibrafon zu hören sein und die Orgel soll das Orchester abbilden.

"Orgel plus" für die Illertisser Kirchenmusik: Orgelmusik mit Solisten

Ein neues Format gewissermaßen, das da heißt: „Orgel plus“. Orgelmusik eben mit einzelnen Solisten. Doch das passe gerade ins „Jahr der Orgel 2021“ und setze die vor 30 Jahren angeschaffte Jann-Orgel in Szene, freut sich Hubert. Für ihn als Organisten bedeute das allerdings üben und nochmals üben. „Doch dazu habe ich tatsächlich Zeit, indem bis auf die Schola alle regelmäßigen Chor- und Orchesterproben ausfallen.“

Gespannt ist Scherrer auf den Wiedereinstieg. Er nutzt die probenfreie Zeit auch, um intensiver Cello zu spielen. Hubert setzt den Beginn der Orchesterproben vorsichtig für die Zeit nach Pfingsten an. Bei den Chorproben könnte es Jahresende werden, fürchtet er. „Und das dürfte dann richtig hart sein.“ Scherrer ergänzt: „Wir müssen weiterhin auf Sicht fahren, wie es so schön heißt.“ Angedacht sei eine Brunnenhofserenade „light“, in zwei Besetzungen und Terminen hintereinander und das Carillonkonzert, beides im Freien. Fest hingegen die musikalische Marienandacht (2. Mai, 18 Uhr) unter anderem mit Gitarristen Stefan Barcsay.

Scherrer nennt es „bildlich gesprochen eine musikalisch-kulturell-spirituelle Wüstenwanderung“. Dabei sieht der Mediziner, der sich auch als Impfarzt einbringt, optimistisch in die Zukunft: „Wenn durch Impfung und entsprechende Teststrategien wieder Lockerungen möglich sind, kann hoffentlich „die so schwer gebeutelte Kultur“ wieder zurückkehren.

