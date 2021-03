12:00 Uhr

Trotz Corona-Pandemie: Vöhringen plant die neue Theatersaison

Plus Das Kulturzentrum steht in den Startlöchern. Wenn alles wie geplant über die Bühne geht, erwartet die Besucher eine bunte Mischung. Hier ein Überblick.

Von Ursula Katharina Balken

Hoffen – planen – absagen! Das wäre das passende Motto für die vergangene Spielzeit gewesen. Jetzt liegt der Vöhringer Kulturreferentin Anette Netter das Programm für die Spielzeit 2021/22 vor. Wie üblich dominiert wieder die bunte Mischung. Magie wechselt mit Comedy, Musical mit Grusical, Country-Music führt in den wild-romantischen Wilden Westen, Ballett setzt poetische Akzente.

„Gerade in Zeiten der angeordneten Distanz, der Barrieren aus Plexiglas, Mundschutz und das solidarische Abstandhalten sehnen wir uns nach Nähe, Austausch und Inspiration“, sagt Netter. Das Programm erinnert an das letztjährige, denn zum größten Teil können die abgesagten Aufführungen eins zu eins in die neue Spielzeit übernommen werden. Die Abonnenten werden demnächst wieder angeschrieben. So weit, so gut. Nicht gut ist die Unsicherheit, die nach den neuesten Meldungen über die Corona-Entwicklung und das Ansteigen der Fallzahlen über der kulturellen Szene schwebt. Wie und unter welchen Bedingungen wird geöffnet, wie wird bestuhlt? Fragen, die noch nicht ganz geklärt sind. „Wir hängen noch total in der Luft“, sagt Netter.

Das Programm 20/21 wurde komplett abgesagt

Ein Blick zurück: Ein erster Einschnitt war der geplante Auftritt des Sorbischen Nationalensembles mit der Inszenierung „Die Insel der Vergessenen“ am 14. März 2020. Das Gastspiel musste Covid-19-bedingt abgesagt werden und somit alle weiteren Veranstaltungen im Wolfgang-Eychmüller-Haus. Doch ein Fünkchen Hoffnung glühte noch, man rechnete mit dem Herbst und auf Normalität. Doch es erfüllte sich nicht. Ein Vöhringer Kinotag und ein Wohnzimmer-Konzert der Illertal-Cowboys im Kulturzentrum durften nicht stattfinden. Der erste Lockdown nachte einen Strich durch alle Planungen. Der Grund: Die Abstandsregeln konnten nicht eingehalten werden. Das bereits öffentlich bekannt gemachte Programm für die Abo-Saison 2020/2021 musste komplett gestrichen werden. Es war bei den geltenden Regeln nicht möglich, die rund 350 festen Abonnenten – bei Ehepaaren entsprechend mehr – im Saal unterzubringen. Möglich wäre es gewesen, 82 Einzelpersonen mit einem Platz zu versorgen. Aber dann kam der Lockdown, der jede kulturelle Aktivität unterband. Auch die Hoffnung auf den Herbst zerschlug sich. Zur letzten öffentlichen Veranstaltung mit der Schauspielerin und Autorin Muriel Baumeister kamen 120 Besucher, die Abstandsregeln konnten greifen und auch sonstige Hygieneregeln wurden eingehalten.

Abgesagt wurde zum Bedauern der beachtlichen Fangemeinde von Fritz Karl die Veranstaltung „Ach, Amerika.“ Einen anderen Termin zu finden, erwies sich laut Netter als nahezu unmöglich. Die jetzt Anfang März beschlossenen Corona-Maßnahmen der Regierung erschweren die Programmgestaltung. Eine zuverlässige Planung sei schwierig, wenn nicht gar unmöglich.

Für diese Veranstaltungen gibt es Ersatztermine

So sieht das bisherige Programm aus: Das Sorbische Nationalensemble tritt jetzt mit seiner neuen Produktion „Für Maria – Mitte der Nacht“ am 29. Oktober 2021 auf. Die Comedy „Dodokay“ – wird jetzt am 18. November 2021 aufgeführt werden. Der Vöhringer Musikanten-Express ist für den 10. Oktober 2021 geplant. „Die größten Hits aller Zeiten“ werden gleich um ein ganzes Jahr verschoben und werden am 6. November 2022 stattfinden. Das „Frühjahrskonzert des Akkordeonclubs“ ist für den 16. Mai geplant. Die Ausstellung „Menschenbilder“ von Ralf Hoffman erfuhr schon mehrere Änderungen, jetzt werden die Bilder auch erst ein Jahr später zu sehen sein. Die Termine für das Vöhringer Kultur-Abo für die Spielzeit 2021/2022 werden gesondert bekannt gegeben. Auskünfte zu abgesagten und verschobenen Veranstaltungen erteilt das Kulturamt der Stadt – immer am Vormittag unter der Ruf-Nummer: 07306/962270.

Jetzt hoffen Netter und Bürgermeister Michael Neher, dass der Kultur wieder die Pforten zu ihrem „Spielraum“ Kulturzentrum geöffnet werden können. Die Stadt sei Träger des Kulturzentrums, in dem künstlerische Traditionen gefördert und bewahrt werden. Kulturpolitik sei ein unverzichtbares Mittel der Daseinsfürsorge. Nicht nur der gefüllte Kühlschrank sei wichtig, um dem Körper Nahrung zukommen zu lassen. Nahrung für Geist, Psyche und Herz seien ebenso notwendig.

