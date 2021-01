16:45 Uhr

Trotz Impfung am Montag: Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum Dietenheim

Mehrere Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzentrums Dietenheim sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Montag hatte dort die erste Impfung im Alb-Donau-Kreis stattgefunden.

Im Seniorenzentrum Dietenheim sind mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wie die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales mitteilt, liegen seit Mittwoch die Befunde einer PCR-Reihentestung vor, wonach 22 Bewohner und fünf Mitarbeiter positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Neben den ohnehin schon isolierten erkrankten Bewohnern werden bis zum Ablauf der Quarantäne auch alle anderen Bewohner in ihren jeweiligen Zimmern versorgt.

Besuche sind in der Einrichtung bis auf Weiteres nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung. Die Mitarbeiter werden demnach täglich mit Schnelltests vor Dienstbeginn getestet. Das Seniorenzentrum steht in engem Austausch mit dem Gesund­heitsamt und stimmt weitere Maßnahmen mit diesem ab.

Am Montag erfolgte die erste Corona-Impfung im Seniorenzentrum Dietenheim

Am Montag hatte im Seniorenzentrum Dietenheim noch die erste Corona-Impfung im Alb-Donau-Kreis stattgefunden. Die Impfung komme für den jetzigen Ausbruch wohl leider zu spät, so die Einrichtung. Das Immunsystem brauche laut Experten vier bis sechs Wochen, um den Schutz aufzubauen. "Unsere Sorge gilt nun natürlich der Gesundheit der betroffenen Bewohner und Mitarbeiter", lässt die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales wissen. (az)

Lesen Sie dazu auch: Alb-Donau-Kreis startet mit Corona-Impfungen im Pflegeheim





Themen folgen