15:03 Uhr

Trotz Winters stehen mehr Menschen in Lohn und Brot

Die Arbeitslosenquote ist im Kreis Neu-Ulm leicht gesunken – das ist untypisch für diese Jahreszeit

In den Wintermonaten steigen die Arbeitslosenzahlen für gewöhnlich – weil dann im Freien nicht gearbeitet werden kann, haben Firmen weniger Aufträge. In der Region gibt es momentan eine andere Entwicklung: Im Kreis Neu-Ulm ist der Anteil der Joblosen im Februar gesunken, auf 2,3 Prozent. Im Januar waren es 2,4 Prozent – und im gleichen Monat des Vorjahrs 2,6 Prozent. Dies teilte die zuständige Agentur für Arbeit in Donauwörth (Kreis Donau-Ries) mit. Im Unterallgäu lag die Arbeitslosenquote im Februar unverändert bei 2,1 Prozent.

Zum Stichtag waren im Kreis Neu-Ulm 2272 Arbeitslose gemeldet (minus 96 zum Vormonat, minus 239 zum Vorjahr). Richard Paul, Leiter der Arbeitsagentur in Donauwörth, bezeichnete das Absinken der Quote zu dieser Jahreszeit als „ungewöhnlich“. Offenbar ein starker Trend: Der Vergleich mit dem Vorjahreswert weise sogar eine Abnahme der Arbeitslosigkeit um 9,5 Prozent auf.

Zur Besetzung meldeten Arbeitgeber im Februar im Kreis Neu-Ulm insgesamt 1951 offene Stellen (205 mehr als im Vormonat). Die Firmen suchten zur Bearbeitung ihrer Aufträge dringend Fachpersonal, teilt die Agentur mit. Jenes sei schwieriger zu finden. Es sei wichtig, so Agenturchef Paul, dass die Unternehmen eigene Mitarbeiter zu Fachkräften ausbildeten. Die Agentur bietet dabei Unterstützung an, es könnten Lehrgangskosten und Lohnkostenzuschüsse gewährt werden.

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahre betrug die Arbeitslosenquote im Februar 2,7 Prozent (Januar: 2,9). Das entsprach 865 Personen. 625 ausländische Arbeitslose und 232 Menschen mit Behinderung waren arbeitslos gemeldet. 362 Personen sind seit über einem Jahr ohne Beschäftigung oder gelten als langzeitarbeitslos.

Im Februar begaben sich im Kreis Neu-Ulm 1013 Personen neu auf die Suche nach einer Arbeitsstelle, 50 weniger als im Vormonat. Im Gegenzug konnten 1118 Bürger ihre Arbeitslosigkeit beenden, 363 mehr als im Januar.

Der Arbeitsmarkt im Unterallgäu bleibt stabil: Wie im Vormonat liegt die Arbeitslosenquote bei 2,1 Prozent. 1659 Unterallgäuer hatten im Februar keinen Job, davon waren 181 unter 25 Jahre. Die Arbeitslosigkeit bei den 15- bis 24-Jährigen betrug 1,7 Prozent. Wie das Landratsamt mitteilt, gehört das Unterallgäu damit zu den fünf besten Regionen in Deutschland. 522 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II, also „nur“ 0,7 Prozent.