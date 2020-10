vor 33 Min.

Turbulente Szenen und ein bisschen Frieden auf der Bühne

Mit der Aufführung des Lustspiels „Dreistes Stück im Greisenglück“ bringt der traditionsreiche Theaterverein Babenhausen amüsante Szenen mit komischen Situationen auf die Bühne des Theaters am Espach.

Plus Nach monatelanger Zwangspause für die Kultur feierte das Babenhauser Theater wieder eine Premiere. So kam das „Dreiste Stück Greisenglück“ beim Publikum an.

Von Claudia Bader

Wer bisher der Meinung war, in einem Seniorenheim geht es nur ruhig und ernst zu und es gibt dort überhaupt nichts zu lachen, der sollte die neue Aufführung des Theatervereins Babenhausen besuchen. Denn im Schwank „Dreistes Stück im Greisenglück“ regiert von Anfang an die Heiterkeit. Bei amüsanten Szenen mit komischen Situationen und einem leicht verständlichen Inhalt kann man den Alltag, Sorgen und Ängste vergessen und ein paar vergnügliche Stunden genießen. Gleichzeitig beleuchtet das amüsante Stück ein wenig die heutige Gesellschaft.

Mit der Aufführung des Lustspiels von Bernd Gombold hat der traditionsreiche Theaterverein von seiner seit Jahren bewährten Boulevardkomödie einen Schritt in Richtung Schwank gewagt. Neben wenigen bekannten Akteuren stehen einige neue Hobby-Schauspieler zum ersten Mal auf der Bühne. Der Applaus sowie die spürbare Begeisterung des aufgrund der Corona-Hygieneregeln zahlenmäßig begrenzten Premierenpublikums machten es deutlich: Das mit Witz und Power auf die Bühne gebrachte Stück kann als voller Erfolg verbucht werden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die aus der näheren und weiteren Umgebung ins Espach-Theater gekommenen Besucher nach monatelanger Corona-Zwangspause endlich wieder Kultur live erleben und dabei nach Herzenslust lachen konnten.

Theater in Babenhausen: Darum geht es diesmal

Sobald sich der Vorhang öffnet, sind die Zuschauer mittendrin im Seniorenheim-Appartement des cleveren Opa Müllerschön (Ernst Schwegler), der bei Weitem nicht so hilflos ist, wie er sich manchmal gibt. Das gemütlich und ganz auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des Seniors eingerichtete Zimmer lässt zunächst gute Pflege und Harmonie in der Einrichtung vermuten. Aber dieser erste Anschein täuscht gewaltig. Denn die schroffe und herrschsüchtige Art, mit der die rabiate und ganz auf Kostenoptimierung fixierte Oberschwester Sieglinde (Claudia Lutzenberger) die Bewohner im „Greisenglück“ behandelt, ist alles andere als fürsorglich. Deshalb versuchen die älteren Herrschaften, ihren Alltag mit List und Humor zu bewältigen. Mit Täuschungsmanövern und Tricks gelingt es ihnen, nicht auf gewohnte Annehmlichkeiten verzichten zu müssen. Dass dies meist zu turbulenten und höchst komischen Situationen führt, ist offensichtlich ganz nach dem Geschmack des Publikums. Vor allem, weil die Darsteller ihre Rollen nicht nur spielen, sondern leben und mit vielen Gags bereichern.

Während Souffleuse Martina Seidel den bewundernswert zusammenwirkenden Akteuren Textsicherheit gibt, reiht sich eine turbulente Szene an die andere. Da entpuppt sich die quirlige türkische Putzfrau Fatima (Sonja Hander) als gewandte Bauchtänzerin und Rosi (Elke Mesch) als multifunktionale Fußpflegerin. Bewohner Paul (Karl Schimanski) sorgt als scheinbar verrückter Alter für laufenden Wirbel und auch die schwerhörige Oma Irma (Manuela Braun) bringt so einiges durcheinander.

Anstatt sich um das Wohl des Vaters zu kümmern, sind Sohn Hermann (Chris Bucher) und seine Frau Berta (Sabrina Stiegeler) ganz verbissen hinter dessen Testament her. Mitten in das Geschehen platzt der verschollene Sohn Josef (Christian Müller), der ebenfalls nur Opas Geld im Visier hat. Einzig mit Enkelin Karin (Elena Glöggler) und ihrem schrägen Rockerfreund Alex (Andreas Honold) hat Opa Müllerschön zwei Verbündete, die ihm helfen, dass alles happy und mit einem „bisschen Frieden“ endet.

Weitere Aufführungen sind geplant

Weitere Aufführungen am Freitag, 16. Oktober und Samstag, 17. Oktober, jeweils 19.30 Uhr und Sonntag, 18. Oktober, 18 Uhr sowie Freitag, 23. Oktober und Samstag, 24. Oktober, jeweils 19.30 Uhr. Reservierungen bei Textil Kast, Telefon 08333/93246. Die Karten werden Freitag und Samstag ab 18 Uhr sowie am Sonntag ab 17 Uhr an der Theaterkasse ausgegeben.

