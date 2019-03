20:00 Uhr

Über die heilende Kraft von Dr. Zimt

Hand in Hand mit der westlichen Schulmedizin: In der Klinik für integrative traditionelle chinesische Medizin (iTCM) werden fernöstliche Heilkräuter verwendet. Ein Blick in das Repertoire.

Hunderte Besucher informieren sich in Illertissen über die Methoden der integrativen chinesischen Medizin. Im Fokus steht ihre Königsdisziplin: die Kräutertherapie

Von Zita Schmid

Die Heilmittel heißen Zimt, Curcuma und Uralsüßholz: Die wohltuende Wirkung dieser Kräuter sind essenzieller Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin. In Illertissen wird sie mit der westlich-wissenschaftlichen Schulmedizin kombiniert: Wie das funktioniert – davon konnten sich zahlreiche Besucher bei einem Tag der offenen Tür in der privaten Klinik für integrative traditionelle chinesische Medizin (iTCM) überzeugen. Und herausfinden, wie gestresst sie eigentlich sind. Und was dagegen getan werden kann.

Ansturm bei der Führung durch die Klinik

Das Angebot zum 20-jährigen Bestehen lockte hunderte Interessierte an: Schon die erste Klinikführung erlebte einen Ansturm. Imposant schon der Eingangsbereich: Die Tür wird von zwei großen chinesischen Steinlöwen flankiert. Die Figuren mit ihrem wuchtigen Körperbau und den mächtigen Mähnen sind als Symbole zu deuten: Denn ihre Kraft oder Energie hat in der TCM eine grundsätzliche Bedeutung. „Es geht dabei – ganz einfach ausgedrückt – um die Lösung von Blockaden“, erklärt Sigrid Losert, die Geschäftsführerin der iTCM-Klinik Illertal. Das Ziel sei es, dass die Energie im Körper wieder ungehindert fließen kann. Akupunktur sei die bekannteste Therapie in der TCM, erklärte Losert. Sie zeigte den Besuchern die Räume, in denen an diesem Tag Ärzte und Therapeuten zum Gespräch zur Verfügung standen. Mit dünnen Nadeln soll bei der Akupunktur der Energiefluss im Körper stimuliert und krankmachende Blockaden gelöst werden. Die „Königstherapie“ sei jedoch die Kräutertherapie, so Losert.

Mehr als 2800 Substanzen für die Kräutertherapie

Mehr als 2800 Substanzen stehen hierfür zur Verfügung, aus denen dem Patienten dann seine individuelle Mischung zusammengestellt wird. Ein paar Kräuter konnten in getrockneter Form angeschaut werden. Wie eine Teemischung schmeckt, die das Herz gesund halten soll, konnte von den Gästen getestet werden. Als „angenehm“ oder auch „überraschend süß“ wurde das heiße Getränk empfunden. Das in China für die Kräutertherapie hergestellte Granulat beinhaltete in diesem Fall unter anderem Zimtzweige, Kokuspilz, Curcumawurzelknollen und Uralsüßholzwurzel. Wie anderen Behandlungen auch, geht einer Kräutertherapie in der iTCM-Klinik eine Puls- und Zungendiagnostik voraus, erklärte Losert. Der Arzt könne dabei 30 Pulsarten unterscheiden und entsprechende Diagnosen stellen. Die Treffsicherheit der chinesischen Ärzte könne durch Laboruntersuchungen bestätigt werden.

29 Bilder Medizin aus Fernost lockt nach Illertissen Bild: Zita Schmid

Beim Tag der offenen Tür gab es auch die Möglichkeit, sich einem Stress-Schnelltest zu unterziehen – bei dem Chefarzt Wolfgang Pflederer, Internist, Kardiologe und Ärztlicher Direktor der Klinik. Die Termine dafür waren schnell belegt. Auch zu diesem Thema gab es Spannendes zu berichten: Denn eine EKG-Untersuchung zeigt auf, was chinesische Ärzte schon vor rund 2000 Jahren wussten. Nämlich, dass ein variabler Herzschlag ein Zeichen für Gesundheit ist. Je mehr das Herz einen zeitlich identischen Takt hat, desto mehr ist im Körper hohe Leistungsbereitschaft, sprich Stress angesagt. Entspannte Herzen schlügen nicht im absolut starren Takt.

Das kam beim Publikum an: Als interessant und beeindruckend wertete Andrea Schmidt aus Bad Grönenbach ihren Besuch in der Klinik. Viele Fragen gab es zu den Kosten der behandlungen: Die iTCM-Klinik ist eine Privatklinik, mit Ambulanz und stationärem Bereich. Laut Losert werden meist chronisch Kranke behandelt, bei den die Schulmedizin allein nicht erfolgreich war. Bei rund 60 Prozent von ihnen würde die TCM, ergänzend angewendet wird, zu Besserungen führen. Knapp 50 Euro kostet beispielsweise ein Akupunktur. Für die zunächst durchzuführende Anamnese werden 120 Euro berechnet.

Mehr über die Klinik erfahren Sie hier: