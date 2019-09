11:40 Uhr

Überfall auf Uhrenhändler: Angeklagte schweigen zu den Vorwürfen

Der Prozess gegen fünf Täter, die vor sechs Jahren eine Uhrenhändler in Illerberg überfallen haben sollen, hat begonnen.

Fünf Männer mussten sich vor dem Memminger Landgericht verantworten. Sie sollen einen Uhrenhändler ausgeraubt haben. Nach einer Stunde war die erste Verhandlung schon vorbei.

Von Felicitas Lachmayr

Es war ein Hin- und Hergerücke, bis alle fünf Angeklagten mit ihren Verteidigern auf der Bank im Gerichtssaal Platz fanden. Dagegen fiel die erste Verhandlung im Prozess gegen die Tatverdächtigen, die vor sechs Jahren einen Uhrenhändler aus Illerberg überfallen haben sollen, verhältnismäßig kurz aus. Schon nach einer Stunde war die Sitzung beendet. Den fünf Männern wird schwerer gemeinschaftlicher Raub und Anstiftung dazu vorgeworfen. Sie sollen 80 Luxus-Uhren und Bargeld im Wert von knapp 700.000 Euro erbeutet haben.

Gleich zu Prozessbeginn erklärten die Verteidiger, dass sich die Angeklagten zu den Vorwürfen vorerst nicht äußern werden. Nur einer der Tatverdächtigen wolle in der nächsten Verhandlung eine entsprechende Erklärung über seinen Verteidiger abgeben. Für den Prozess sind sechs weitere Verhandlungstage angesetzt. Der 42-jährige Tatverdächtige soll zusammen mit einem weiteren Angeklagten am 27. Juli 2013 kurz vor Mitternacht in das Anwesen eines Illerberger Uhrenhändlers eingedrungen sein. Mit Sturmhauben maskiert soll sich die beiden über die offene Terrassentüre Zugang zum Haus verschafft haben und den Uhrenhändler und dessen Ehefrau mit Klebeband gefesselt haben.

Täter sollen den Uhrenhändler aus Illerberg mit einer Waffe bedroht haben

Mit Pistole und Pfefferspray bewaffnet zwangen sie den Mann, den Tresor zu öffnen. Ein Dritter wartete als Fahrer in der Nähe des Hauses. Gemeinsam sollen die mutmaßlichen Täter 80 Luxus-Uhren im Wert von 536.000 Euro, Bargeld in Höhe von 148.000 Euro sowie drei I-Phones und einen Koffer erbeutet haben. Dem Ehepaar aus Illerberg gelang es nach dem Raubüberfall, sich aus den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Doch da waren die Täter über alle Berge.

Zum Prozessauftakt befragte der Vorsitzende Richter lediglich den 42-jährigen Angeklagten zu seinen persönlichen Hintergründen. Nach eigenen Angaben wuchs er wohl behütet in Darmstadt auf, schloss die Realschule ab und begann eine Lehrer als Industriemachniker, die er wegen Krankheit abbrechen musste. Wie der 42-jährige Tatverdächtige erklärte, habe er daraufhin im Geschäft seiner Mutter mitgearbeitet, zwei Pizzerien eröffnet, wovon eine pleite ging. Mit seiner Lebensgefährtin wollte er ein Catering eröffnen, doch die Pläne seien nach seiner Verhaftung im vergangenen Jahr gescheitert. Zum Tatvorwurf, den Illerberger Uhrenhändler überfallen und ausgeraubt zu haben, äußerte sich der Angeklagte nicht.

Auch die vier weiteren Tatverdächtigen wurden in der ersten Verhandlung nicht weiter befragt. Für Fragen seitens der Verteidiger sorgten vor allem die Planungen zum weiteren Prozessverlauf. Da die Angeklagten alle aus dem Raum Hanau und Darmstadt stammen, mussten auch ihre Verteidiger aus dem Raum Frankfurt nach Memmingen anreisen. Nach dem kurzen Prozessauftakt setzte der Vorsitzende Richter für die weiteren sechs Verhandlungen jeweils einen ganzen Tag fest.

