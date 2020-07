vor 47 Min.

Überhitzter Akku jagt Feuerstrahl in die Luft

Feuerwehrleute aus Illertissen, Au und Altenstadt sowie die Gefahrgut-Einheit des Landkreises Neu-Ulm waren am Donnerstagabend bei R-Pharm in Illertissen im Einsatz.

Plus Die Feuerwehr rückt wegen eines Brandes bei der Firma R-Pharm in Illertissen aus. Glücklicherweise wird bei dem Vorfall niemand verletzt.

Von Wilhelm Schmid

Starke Feuerwehrkräfte sind am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr zur Firma R-Pharm (ehemals Mack) in Illertissen alarmiert worden: Dort war, wie sich beim Eintreffen herausstellte, an einem kleineren Stapler, einer sogenannten „Ameise“, infolge eines technischen Defekts ein etwa bierkastengroßer Lithium-Ionen-Akku überhitzt. Die Feuerwehren aus Illertissen, Au und Altenstadt sowie die Gefahrgut-Einheit des Landkreises Neu-Ulm gingen mit vereinten Kräften daran, die Überhitzung in den Griff zu bekommen.

Ein großer Wasserbehälter wurde bereit gestellt, um den beschädigten Akku dort einzutauchen. Außerdem hielten die Einsatzkräfte Dichtungsmaterial bereit, weil die Wandung des Akkus wegen der Hitze bereits stellenweise durchgebrannt war. Als der Akku aus dem Fahrzeug entfernt wurde, um ihn ins Wasser zu stellen, war die Hitzeentwicklung bereits so weit fortgeschritten, dass der Akku, so berichtete die Feuerwehr, „wie eine Rakete hochging“, also ausbrannte und dabei einen Feuerstrahl in die Luft jagte.

Eine Rauchwolke breitete sich über das Werksgelände hinaus aus

In ausgebranntem Zustand konnte der Akku schließlich in den Wasserbehälter befördert werden. Dieser wurde an einem sicheren Ort abgestellt, wo das Löschwasser in einen Neutralisationsbehälter ablief, sodass von dieser Seite her keine weitere Gefahr mehr bestand. Wegen der intensiven Wärme, die sich durch den Brand ausgebreitet hatte, trugen die Einsatzkräfte Hitze- und Atemschutz.

Bei der Durchzündung hatte sich eine starke Rauchwolke entwickelt, die sich über das Werksgelände hinaus ausbreitete. Über deren eventuelle Umweltgefahr und alle weiteren Umstände des Störfalls war am Abend von der Firmenleitung keine Auskunft zu bekommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, ein Rettungswagen stand aber vorsorglich bereit. Der Einsatz wurde nach rund drei Stunden beendet. Über die Höhe des Schadens war bislang noch nichts zu erfahren.

