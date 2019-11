15:07 Uhr

Überholmanöver geht schief: Auto kracht in Traktor

Eine 54-jährige Autofahrerin bemerkt zu spät, dass ein vor ihr fahrender Traktor abbiegen will und setzt zum Überholen.

Bei einem Überholmanöver ist es am Montag in der Dietenheimer Straße zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei meldet, wollte ein stadtauswärts fahrender Traktor im Bereich der Illerkanalbrücke nach links auf den dortigen Damm abbiegen. Eine nachfolgende 54-jährige Autofahrerin setzte allerdings zum Überholen an und kollidierte mit dem Traktor. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden rund 3000 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet ein Bußgeldverfahren, so die Polizei. (az)

