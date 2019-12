vor 5 Min.

Überraschende Konkurrenz für Oberschönegger Bürgermeister

Bild: C. Bader

Polizeihauptkommissar Radim Tatka hat bei der Nominierungsversammlung in Weinried Interesse am Bürgermeisteramt angemeldet. Er will sich zur Wahl aufstellen lassen.

Von Claudia Bader

Mit dieser Überraschung haben Bürgermeister Günther Fuchs und die meisten Besucher der Aufstellungsversammlung in Weinried wohl nicht gerechnet: Radim Tatka, der seit rund zwei Jahren in dem Oberschönegger Ortsteil wohnt, bewirbt sich um das höchste Amt in der Gemeinde. Bei der Abstimmung bekam der 52-jährige Polizeihauptkommissar 13 Stimmen. Fuchs, der seit zwölf Jahren als Gemeindeoberhaupt fungiert, erhielt 16 Stimmen. Damit ist er auf der Liste der Wählergemeinschaft Weinried der einzige Bürgermeisterkandidat.

Auch nach dieser knappen Niederlage werde er sein Ziel auf alle Fälle weiter verfolgen und sich bei den Aufstellungsversammlungen in den Ortsteilen Oberschönegg und Dietershofen für das Bürgermeisteramt bewerben, sagt Tatka auf Nachfrage unserer Redaktion. Sollte das ebenfalls nicht klappen, werde er es über eine eigene Liste probieren. „Eine Bürgermeisterwahl mit nur einem Kandidaten ist für mich keine echte Wahl“, begründet der verheiratete Vater von drei Kindern seine Entscheidung. Er ist seit 35 Jahren Polizist und hat von 2009 bis 2011 berufsbegleitend an der Fachhochschule für öffentliches Recht und Verwaltung studiert.

Tatka will sich für seine Gemeinde einsetzen

Seit einigen Jahren engagiert sich Tatka im Elternbeirat der Mittelschule Babenhausen sowie als Leiter der Abteilung Jiu Jitsu im Fußballverein Winterrieden. „Ich bin es gewohnt, mich ehrenamtlich für andere einzubringen und möchte das auch in Oberschönegg tun, wo meine Familie und ich uns sehr wohl fühlen“, sagt er. Verwaltungsarbeit liege ihm ebenso wie der Umgang mit Menschen, den er als Polizist tagtäglich habe. Für den Fall, dass er nicht als Bürgermeisterkandidat nominiert und gewählt wird, hat sich Tatka auf der Liste der Wählergemeinschaft Weinried auch für den Gemeinderat nominieren lassen. Auch in dieser Funktion möchte er sich im Falle seiner Wahl nach Kräften für die Bürger von Oberschönegg und seinen Ortsteilen engagieren.

Auf der Liste des rund 400 Einwohner zählenden Ortsteils Weinried bewerben sich insgesamt acht Frauen und Männer um einen Sitz im Oberschönegger Gemeinderat. Bei der Abstimmung erhielten die amtierenden Ratsmitglieder Andreas Bader und Rudolf Schäfer die meisten Stimmen. Rat Hermann Bock stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Hier die weiteren Bewerber – geordnet nach der Anzahl der Stimmen, die sie bei der Aufstellungsversammlung bekommen hatten: Christiane Müller, Jessica Tatka, Radim Tatka, Jörg Käufler, Peter Epp und Gudrun Herden.

