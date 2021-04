Überraschende Nachricht: Dietenheimer Pfarrer Bundschuh geht heuer in Ruhestand

Plus Es ist eine überraschende Nachricht, die der Dietenheimer Stadtpfarrer Gerhard Bundschuh bekannt gegeben hat: Er wird noch heuer in den Ruhestand gehen. Das sind seine Gründe.

Mit einem Zitat aus dem alttestamentarischen „Buch der Sprüche“ hat der Dietenheimer Stadtpfarrer Gerhard Bundschuh am Sonntag in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden für alle überraschend bekannt gegeben, dass er Mitte September dieses Jahres in den Ruhestand gehen wird: „Es gibt eine Zeit des Lachens und des Weinens, eine Zeit der Arbeit und eine Zeit des Ruhens, eine Zeit des Kommens und eine Zeit des Gehens“, zitierte der 70-jährige Pfarrer. Wieso er diese Entscheidung getroffen hat.

So mancher dürfte sich bei den Worten von der „Zeit des Lachens“ daran erinnert haben, dass der Dietenheimer Pfarrhof in der berühmten „Fasnet“ stets eine Anlaufstelle war, an der man einen guten Obstler bekommen konnte. Aber das blieb natürlich nur eine Randerscheinung. Pfarrer Bundschuh ist in den von ihm betreuten Gemeinden ein geschätzter und beliebter Seelsorger im schönsten Sinne des Wortes - und er wird dies auch nach seinem Abschied Mitte September bleiben.

Vor Kurzem gratulierte ihm TV-Star Harald Schmid zum Geburtstag

Die hohe Wertschätzung kam erst vor wenigen Wochen zum Ausdruck, als zu seinem 70. Geburtstag sogar Fernsehstar Harald Schmidt als sein ehemaliger „Zivi“ per Video gratulierte. Doch nicht nur für seine „eigenen“ Leute sorgte der Pfarrer: Im ganzen Alb-Donau-Kreis war und ist er ein anerkannter Notfallseelsorger. Wie Stadtbrandmeister Stefan Pistel erzählt, erinnern sich die Feuerwehrleute mit Dankbarkeit an seinen Einsatz bei dem schrecklichen Unfall im November 2013, als mitten in Dietenheim vier junge Menschen ums Leben kamen. Gerhard Bundschuh nahm sich damals den Einsatzkräften an, denen die Aufgabe zugefallen war, die Leichen zu bergen. Als Zeichen des Dankes tragen heute noch vier Feuerwehrmänner den „Himmel“, also den Baldachin, bei der Fronleichnamsprozession.

Über die katholische Pfarrgemeinde hinaus wird auch allseits sein Einsatz für die Ökumene, die Zusammenarbeit der christlichen Konfessionen, anerkannt. Wie der Dietenheimer Unternehmer Max Semler in seiner Eigenschaft als Präsident der ökumenischen Vereinigung „Unità dei Cristiani“ feststellt, gilt Bundschuh wie sein evangelischer Amtsbruder Thomas Breitkreuz als „großartiger Ökumeniker“. Beiden Gemeinden ist noch in diesem Jahr die Verleihung des Ökumenepreises der „Unità“ zugedacht, wozu bereits sowohl der katholische Bischof von Rottenburg-Stuttgart als auch der evangelische Landesbischof ihr Kommen zugesagt haben.

Pfarrer will Rücksicht auf seine Gesundheit nehmen

Wenn Pfarrer Bundschuh im September seine Gemeinde nach 15 Jahren verlässt, so tut er dies nicht ganz freiwillig: Wie er bekanntgab, musste er den Schritt in den Ruhestand aus Rücksicht auf seine Gesundheit tun. Er wird dann zu seiner Schwester in den Nachbarlandkreis Neu-Ulm, nach Wullenstetten, umziehen. Dort sei er als „Pfarrer i. R.“ zwar auch „Pfarrer in Rufweite“, aber eben ohne Verpflichtung. Er fügt hinzu: „Ich war gern hier und habe mich wohlgefühlt. Die letzte Zeit aber war ziemlich erschwert, nicht zuletzt auch durch die Pandemie. Vieles konnte nicht mehr getan werden, und vieles musste anders gemacht werden.“

Vor einem Monat konnte der 70. Geburtstag des Dietenheimer Stadtpfarrers Gerhard Bundschuh nur in kleinem Rahmen gefeiert werden, als er zum Ende des Gottesdienstes mit einem Oldtimer abgeholt wurde. Nun hofft man in Dietenheim allseits, dass man die Verabschiedung Mitte September dieses Jahres in großem Rahmen veranstalten darf. Foto: Wilhelm Schmid

Die Kunde vom bevorstehenden Abschied traf auch Dietenheims Bürgermeister Christopher Eh überraschend. „Obwohl wir seine Entscheidung sehr bedauern, kann man diese doch verstehen, vor allem, weil gesundheitliche Probleme damit verbunden sind. Er ist eben ein Seelsorger mit dem Herzen bei den Leuten, was sich auch in seinem Engagement als Notfallseelsorger zeigt. Das ist heute leider alles nicht mehr normal. Nicht nur als Nachbarn – wir wohnen ja einander gleich gegenüber – sondern auch in der Zusammenarbeit mit vier Kindergärten, bei denen die Kirchengemeinde Träger ist, konnten wir gemeinsam erfolgreich neue Wege gehen. Aber insbesondere wird uns seine gesellige Art fehlen. Deshalb hoffen wir sehr, dass wir nach der pandemiebedingten sehr kleinen Feier vor Kurzem zu seinem 70. Geburtstag nun im kommenden September ein schönes Fest veranstalten können.“

Diesen Wunsch bekommt man derzeit in Dietenheim überall zu hören. Gewiss werden dann auch die Historische Bürgerwehr sowie Spielmannszug und Stadtkapelle auftreten, um dem allseits geehrten Stadtpfarrer Gerhard Bundschuh unter anderem auch den „Dietenheimer Narrenmarsch“ aufzuspielen. Damit hatten die Formationen vor fünf Jahren auf Initiative ihres Pfarrers sogar der päpstlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz mit einem Standkonzert den krönenden Abschluss bereitet.

Lesen Sie auch: