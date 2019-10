Überraschende Wendung im Prozess um Überfall auf Illerberger Uhrenhändler

Plus Der Prozess um einen Raub in Illerberg hat eine unerwartete Wendung genommen. Das Memminger Landgericht hat vier der fünf Angeklagten freigesprochen.

Nach sechs zähen Verhandlungstagen hat der Prozess um den Raubüberfall auf einen Uhrenhändler aus Illerberg eine überraschende Wendung genommen: Das Landgericht Memmingen sprach vier der fünf Angeklagten frei. „Im Laufe der Beweisaufnahme hat sich ein Tatnachweis als schwierig erwiesen“, wie Staatsanwalt Thomas Hörmann auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte.

Den Männern aus Hessen wurde vorgeworfen, vor sechs Jahren einen Uhrenhändler in Illerberg ausgeraubt zu haben. Die Beute: 80 Luxus-Uhren und Bargeld im Gesamtwert von knapp 700 000 Euro. Wie Hörmann erklärte, stützte sich die Anklage der vier Männer auf Aussagen eines Belastungszeugen. Dieser hatte den Uhrenhändler vier Monate nach dem Raub kontaktiert und behauptet, zu wissen, wer die Täter waren. „Er nannte zwei konkrete Namen und zeigte mir Bilder der Täter“, sagte der Uhrenhändler an einem der vergangenen Verhandlungstage. Gemeinsam seien sie zur Polizei nach Illertissen gefahren, wo der Informant vernommen wurde.

Nur noch ein Mann sitzt auf der Anklagebank

Weil der Mann detailliertes Täterwissen präsentierte, geriet er zunächst selbst ins Visier der Ermittlungen. Doch die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein, weil keine objektiven Beweismittel gegen ihn vorlagen. Vor Gericht verweigerte er nun die Aussage, aus Angst, sich selbst zu belasten. Damit sei der Verteidigung die Möglichkeit genommen worden, Fragen zu stellen und Widersprüche aufzuklären, sagte Staatsanwalt Hörmann. Lediglich die Polizisten, die den Informanten im November 2013 vernommen hatten, sagten in der Hauptverhandlung aus. „Der Beweiswert ist damit besonders kritisch zu sehen“, sagte Hörmann. Weil auch keine anderen Beweismittel wie DNA-Spuren gegen die vier Angeklagten aus Hessen vorlagen, beantragte die Staatsanwaltschaft Freispruch. Dem folgte das Gericht, das Urteil ist rechtskräftig.

Nun muss sich nur noch ein mutmaßlicher Täter vor Gericht verantworten. Er sitzt derzeit in der Justizvollzugsanstalt Gablingen in Untersuchungshaft. Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen 37-Jährigen, dem Anfang August die Flucht aus dem Gefängnis in Memmingen gelang. Er wurde einen Tag später wieder festgenommen. Vermutlich hatte er sich nach dem Raubüberfall an dem Illerberger Uhrenhändler in die Türkei abgesetzt. Er wurde erst im Juli 2018 in der Ukraine festgenommen und im Januar dieses Jahres ausgeliefert. Das Verfahren gegen den Mann soll am Montag, 4. November, fortgesetzt werden. Bislang schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen.

Uhrenhändler erklärte, an den psychischen Belastungen zu leiden

Im Laufe der Ermittlungen hatten Sachverständige des Landeskriminalamtes Teile des Klebebandes, mit dem der Illerberger Uhrenhändler und seine Ehefrau gefesselt worden sein sollen, auf DNA-Spuren hin untersucht. Eine eindeutige Aussage konnte die Sachverständige Christine Schäfer zwar nicht machen, da es sich um Mischspuren handele. Der 37-jährige Angeklagte könne aber als Mitverursacher der Spuren nicht ausgeschlossen werden, so die Aussage der Sachverständigen an einem der vergangenen Verhandlungstage.

Der 48-jährige Uhrenhändler hatte erklärt, bis heute unter den psychischen Belastungen des Überfalls zu leiden. Um den Schaden bei der Versicherung geltend zu machen, führte er einen Zivilprozess, der mit einem Vergleich endete. Die Verteidigung merkte an, dass aus den Akten hervorgehe, dass die Versicherung Zweifel daran hatte, ob sich die Vorgänge der Tat so abgespielt haben, wie vom Uhrenhändler geschildert.