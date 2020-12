vor 41 Min.

Uhrenverkäufer war wohl ein Betrüger

Ein Unbekannter spricht vor einem Supermarkt in Vöhringen einen 75-Jährigen an und drängt ihn dazu, Uhren zu kaufen. Wie die Polizei den Fall beurteilt.

In Vöhringen ist am Mittwoch ein 75-Jähriger offenbar Opfer eines Betrügers geworden. Der Mann war gegen 12.30 Uhr nach dem Einkaufen in einen Supermarkt in der Memminger Straße von einem unbekannten angesprochen worden. Durch geschickte Gesprächsführung drängte der Unbekannte den Mann dazu, vier Armbanduhren zu kaufen, berichtet die Polizei. Drei der Uhren wären ein Geschenk, jedoch müsse der Senior für ein besonders wertvolles Exemplar 1000 Euro bezahlen. Die beiden einigten sich auf einen Kaufpreis von 950 Euro.

Der 75-Jährige hatte jedoch nicht so viel Bargeld bei sich. Deshalb überredete ihn der Unbekannte mit ihm zum nächsten Geldautomaten zufahren. Der Mann stieg bei dem Täter ins Fahrzeug und begab sich mit ihm zu einer nahe gelegenen Bank. Nach der Geldübergabe fuhr der Unbekannte den Senior zurück zum Supermarkt und anschließend davon. Dem 75-Jährigen kam der Vorfall wenig später komisch vor und er verständigte die Polizei.

Betrug mit Armbanduhren: Polizei stellt Gegenstände sicher

Die Beamten stellten die vier Armbanduhren erst einmal sicher. Eine Wertbestimmung steht noch aus. Obwohl es sich optisch um hochwertige Uhren handeln könnte, wird derzeit von minderwertiger Ware ausgegangen. Der Verdacht liegt nahe, dass der Geschädigte einem Betrüger aufgesessen ist.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Käufen. Dies gilt sowohl an der Haustüre als auch im öffentlichen Raum. Zudem sollte niemand zu fremden Personen ins Fahrzeug steigen. Weitere Informationen wie man sich vor solchen Betrugsmaschen schützen kann, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 30 Jahre alt, südländische Erscheinung, kräftige Statur, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, hatte eine Glatze und trug weder Bart noch Brille. Der Unbekannte war mit einem schwarzen VW, Golf, mit italienischer Zulassung unterwegs. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (az)

