Ulm/Dietenheim

vor 33 Min.

Prozess in Neu-Ulm: Mann landet wegen Kopfnuss vor Gericht

Plus Weil ein anderer Partygast seine Ex-Freundin anschaute, kam es in Ulm zum Streit. Dieser endete mit einem Kopfstoß. Der Angeklagte erinnert sich aber nicht.

Von Maximilian Sonntag

Ein 19-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm soll zwei Mal zugeschlagen haben. Wegen zwei Fällen von Körperverletzung musste er sich nun vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm verantworten. In einem Fall geht es um eine Kopfnuss, die er einem damals 20-Jährigen in der Nähe der Diskothek Myer's in Ulm verpasste. Außerdem soll er knapp zwei Wochen vor diesem Zwischenfall am Dietenheimer Baggersee mit zwei anderen einen Mann mit Fäusten und Tritten verprügelt haben. Das Problem: An die Kopfnuss will er sich nicht erinnern und den zweiten Fall schildert er ganz anders.

Themen folgen