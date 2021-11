Ulm/Neu-Ulm

vor 35 Min.

The Voice of Germany: Ulmerin Laila Ghaleb ist in Sarah Connors Team

Laila Ghaleb aus Ulm singt bei der Sat.1-Sendung The Voice of Germany.

Plus Von Kairo nach Ulm und jetzt bei "The Voice of Germany": Die Neu-Ulmer Studentin Laila Ghaleb möchte Sängerin werden. Die erste Hürde hat sie gemeistert.

Von Maximilian Sonntag

Halloween wird gemeinhin mit grusligen Verkleidungen und schaurigen Geschichten in Verbindung gebracht. Alles andere als angsteinflößend und schrecklich war der Auftritt von Leila Ghaleb in der Gesangsshow "The Vocie of Germany" (TVOG). Ihre Gesangseinlage, die am Halloweenabend auf Sat.1 ausgestrahlt wurde, sorgte nicht nur beim Publikum im Studio für Begeisterung. Auch die vier Coaches Sarah Connor, Mark Forster, Nico Santos und Johannes Oerding buhlten um die Gunst der Neu-Ulmer Studentin. Dabei kann die junge Frau nicht nur gut singen. Sie hat auch einen interessanten Lebenslauf.

