Warum Ulmer Rechtsmediziner bald häufig das Krematorium besuchen

Plus Ab Juli übernimmt Dr. Sebastian Kunz mit seinem Team die zweite Leichenschau auf dem Hauptfriedhof in Ulm. Warum diese Untersuchung als wichtige Kontrollinstanz gilt.

Von Maximilian Sonntag

Künftig müssen Dr. Sebastian Kunz, Leiter der Rechtsmedizin am Oberen Eselsberg, und sein Team regelmäßig auf den Ulmer Hauptfriedhof. Der Grund: Hier steht das Krematorium, in dem Verstorbene aus dem Großraum Ulm eingeäschert werden. Ein zweiter Blick auf die Toten ist – mit Ausnahme Bayerns – in jedem Bundesland gesetzlich vorgeschrieben.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

