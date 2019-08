vor 51 Min.

Ulrichsblöcke in Vöhringen sind verkauft

Die Ulrichsblöcke in Vöhrigen haben einen neuen Eigentümer. Ein Geschäftsmann aus Baden-Württemberg hat das Objekt gekauft.

Was der Investor aus Baden-Württemberg mit den Immobilien vor hat.

Von Ursula Katharina Balken

Das Bangen hat ein Ende. Die Mieter der Ulrichsblöcke im Westen von Vöhringen wissen jetzt, was Sache ist. Andreas Bührle aus der Gegend um Erbach in Baden-Württemberg hat die Immobilien gekauft. Es ist ein Investor, den sich das St. Ulrichswerk in Augsburg gewünscht hat. Denn Bührle ist ein Bestandserhalter, lässt der Sprecher des Ulrichswerkes, Rudolf Mitterhuber, auf Anfrage wissen. Demnach zerlegt der baden-württembergische Investor die Häuser wirtschaftlich nicht in ihre Bestandteile, um sie dann einzeln zu vermarkten.

Bei einer Mieterversammlung hatte sich Bührle jüngst im Evangelischen Gemeindehaus in Vöhringen und auch im Stadtrat vorgestellt. Er gab zu verstehen, dass er anstehende Sanierungen moderat angehen will, also nicht von heute auf morgen. Die Ulrichsblöcke umfassen drei Gebäude mit je zwölf Wohnungen.

Notariell unter Dach und Fach

Jetzt ist die Beurkundung notariell unter Dach und Fach. Auch die Stadt Vöhringen hat dem Verkauf als Grundstückeigentümer zugestimmt, erklärte Bürgermeister Karl Janson gegenüber unserer Zeitung. „Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der Erwerber an der bisherigen Struktur festhalten wird und auch an einer sozial verträglichen Miete“, sagt Janson. Alle bisherigen Regelungen des Mietvertrages bleiben nach Angaben von Janson gegenwärtig bestehen. „Für den Mieter ändert sich faktisch durch diese Veräußerung nur der Ansprechpartner.“

Ulrichswerk in Augsburg wollte Immobilie loswerden

Wie mehrfach berichtet, hat der angestrebte Verkauf der Ulrichblöcke zu Verunsicherungen bei den Bewohnern geführt. Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass sich das St. Ulrichswerk in Augsburg von den Häusern trennen will. Damals hieß es, „im Zuge der Bestandsarrondierung und Konzentration auf andere Standorte hat die Gesellschaft die Entscheidung getroffen, diese Immobilien zu veräußern.“ Die Mitteilung löste Unruhe unter den Bewohnern aus. Auch im Vöhringer Stadtrat blickte man dem Vorhaben mit Skepsis entgegen. Die Befürchtung war, dass bei einem Verkauf die Wohnungen aufwendig saniert werden und damit die Mietpreise in den insgesamt 36 Wohneinheiten nicht mehr bezahlbar sind.

Im April gab es eine Mieterversammlung im Kulturzentrum in Vöhringen. Dort klärte Mitgeschäftsführer Rudolf Mitterhuber über die Absichten des Ulrichswerkes auf. Er betonte, dass dem Ulrichswerk an der Erhaltung des Bestandes gelegen ist und nicht an einer Zerschlagung. Die Mieter waren erleichtert. Nachdem nun bekannt ist, wer die Blöcke kauft, scheinen sich die Gemüter zu beruhigen. „Wir glauben, eine sehr gute Lösung zum Wohle der Mieter gefunden zu haben,“ sagt Mitterhuber.

