Umfrage: Haben Sie schon mal einen Liebesbrief bekommen?

Plus Sie werden aufbewahrt und oft nach Jahren noch gelesen: Liebesbriefe sind wunderschön. Wir haben in Illertissen gefragt: Haben Sie schon mal einen bekommen?

Von Regina Langhans

Am Sonntag, 14. Februar, ist Valentinstag und das Fest aller Liebenden steht somit bevor. Viele mögen da in Erinnerungen schwelgen, alte Liebesbriefe hervorziehen oder sich einfach über ihre Gemeinsamkeiten freuen. Und die können ganz schön speziell ausfallen, genauso wie sich die Liebe doch recht unterschiedlich definieren lässt. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passanten wissen: Haben Sie schon mal einen Liebesbrief bekommen?

Michaela Hupfer aus Au. Bild: Regina Langhans

Michaela Hupfer aus Au sagt:

Meine Geige und ich, das war Liebe auf den ersten Blick. Ich testete mehrere Instrumente durch und hatte mich doch sofort für sie entschieden. Das Zertifikat vom Geigenbauer Rainer Leonhardt in Mittenwald ist wie ein Liebesbrief. Als Geigenlehrerein begleitet sie mich seit fünf Jahren zuverlässig durch dick und dünn, durch Prüfungen und Konzerte und verhilft mir immer zum guten Ton. Das schweißt zusammen.

Angelika Hörmann aus Illertissen. Bild: Regina Langhans

Angelika Hörmann aus Illertissen sagt:

Der Typ für glühende Liebeserklärungen bin ich nicht. Diese Art von Romantik liegt mir nicht. Mein Mann und ich geben uns zu verstehen, dass wir uns mögen, und so sage ich es ihm auch. Romantische Liebesbriefe schreibe ich trotzdem sehr gerne und an alle, denen ich mitteilen will, wie sehr ich sie schätze oder eben gern habe. Wir besitzen einen großen Familien- und Freundeskreis, da fällt somit allerlei Post an.

Benjamin Windirsch aus Illertissen. Bild: Regina Langhans

Benjamin Windirsch aus Illertissen sagt:

Nicht direkt Liebesbriefe, aber viele glühende Liebeserklärungen habe ich schon als Schauspieler der Schwabenbühne abgegeben. Das ist die Kunst, dem Publikum echte Gefühle vorzuspielen, ohne sie für sein Gegenüber zu empfinden. Oder den eigenen Partner vor den Kopf zu stoßen. In die Rolle fließen eigene Erfahrungen und Vorstellungen ein, doch mit dem Vorteil, verbessern zu können, was im wirklichen Leben nicht geht.

Emilie Asam aus Illertissen. Bild: Regina Langhans

Emilie Asam aus Illertissen sagt:

Ich werde nicht vergessen, wie mir mein späterer Mann am Gartentürchen nachts um zwölf Uhr eine Liebeserklärung gemacht hat. Er begleitete mich vom Maitanz nach Hause, gab mir die Hand und fragte, ob er wiederkommen dürfe. Küsschen gehörten sich damals nicht, aber ich wusste von Anfang an, dass er der Richtige war. Und habe es nie bereut. Später schrieben wir uns Liebesbriefe, da wir uns wenig sehen konnten.

