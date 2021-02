vor 33 Min.

Umfrage: Ist es richtig, Lehrer bei der Corona-Impfung vorzuziehen?

Wir wollten von Passanten in Illertissen wissen: Ist es richtig, Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher bei der Corona-Impfung vorzuziehen?

Von Regina Langhans

Im Kampf gegen das Coronavirus können Lehrkräfte und Kita-Personal schon ab Anfang März die erste Schutzimpfung erhalten. Das soll Schulen und Kitas sicherer machen. Doch nun wird befürchtet, dass dafür andere Berufsgruppen warten müssten. Auch der deutsche Ethikrat hat das Aufrücken der Pädagogen in der Prioritätenliste für die Impfungen gerügt. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: Ist es richtig, Lehrer vorzuziehen?

Bild: Regina Langhans

Jürgen Bernhard aus Altenstadt sagt:

Wie bei mir setze ich auch bei anderen auf Freiwilligkeit. Wenn die Lehrer sich impfen lassen wollen, ist das in ihrem Beruf bestimmt sinnvoll. Angesichts der Tatsache, dass das Vakzin von Astra Zeneca Jüngeren empfohlen wird und reichlich vorhanden ist, zählt das Argument der Bevorzugung nicht. So oder so ist es wichtig, alle Möglichkeiten auszuloten, um Kindern wieder einen regulären Schulalltag anzubieten.

Bild: Regina Langhans

Günther Eibel aus Illertissen sagt:

Die neuesten Studien besagen ja, dass sich das Virus gerade in Schulen besonders gut ausbreiten kann. Ich habe bei Pfizer gearbeitet und finde es unbedingt richtig, solche Erkenntnisse in die Konzepte einzubeziehen und die Prioritätenliste beim Impfen anzupassen. Zumal die neuen Varianten ansteckender sind. Selbst bin ich schon geimpft und kann nur sagen, dass das Impfzentrum in Weißenhorn bestens arbeitet.

Bild: Regina Langhans

Elif Cakmak aus Illertissen sagt:

Ich finde es richtig, Lehrer möglichst schnell zu impfen, wenn dadurch wieder regulär Unterricht beziehungsweise Kindergartenbetreuung stattfinden kann. Für die Jüngeren ist Homeschooling schwierig. Um Impfungerechtigkeit handelt es sich auch nicht, da etliche Lehrer Risikogruppen angehören und im ersten Lockdown nicht unterrichten durften. Außerdem muss der Staat dafür sorgen, dass der Impfstoff reicht.

Bild: Regina Langhans

Christian Saffert aus Illertissen sagt:

Schule und Kindergarten sind wichtig für das Aufwachsen der jungen Leute: wegen der Bildung zum einen, aber auch genauso zum Kennenlernen und Weiterentwickeln der sozialen Kontakte. Wenn das Durchimpfen den Weg in die Normalität öffnet, muss er so beschritten werden. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es hierfür ethische Gründe oder besonders bevorrechtigte Menschen gibt, die dem entgegenstehen.

