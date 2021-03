11:30 Uhr

Umfrage: Liegt in Illertissen zu viel Müll herum?

Plus Kürzlich gab es in Illertissen Beschwerden wegen zu viel wilden Mülls in der Umgebung. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wir haben Passanten gefragt.

Von Regina Langhans

Frühling und Freiheiten nach den Coronarestriktionen lassen die Menschen nach draußen strömen – und wieder feiern. Oder Ausflüge unternehmen oder Haus und Hof entrümpeln. Verpackungen, Flaschen, Becher und Zigarettenkippen geben davon ein unschönes Zeugnis und müssen von kommunalen Mitarbeitern entsorgt werden, die anderes zu tun hätten. In unserer Umfrage wollten wir von Passanten wissen: Liegt in Illertissen zu viel Müll herum?

Josef Hutzler aus Illertissen. Bild: Regina Langhans





Josef Hutzler aus Illertissen sagt:

In der Tat liegt in Illertissen gerade an schönen Plätzen viel Müll: an der Halde, entlang von Allee und Parkplatz am Schloss oder am Treppenaufgang. Die dortige Bank ist schon weg, nun sitzen die Jugendlichen auf den Treppen und lassen Jägermeisterflaschen und Becher zurück. Unverständlich, dass dort oben noch ein Grillplatz geplant ist, will heißen programmierten Ärger, auch für die Schwabenbühne im Sommer.

Ursula Maier aus Witzighausen. Bild: Regina Langhans

Ursula Maier aus Witzighausen sagt:

In Illertissen selbst sieht es vergleichsweise gut aus, auch die Mülleimer quellen nicht über, was ein Lob für die Verantwortlichen ist und jene Bürger, die ihren Müll mitnehmen. Auf dem Land im direkten Umfeld zu Städten ist es viel schlimmer, entlang den Straßen oder eben außerhalb Illertissens auf den Wegen an der Halde, wo sich leere Behältnisse von McDonald’s finden. Da ich mit dem Hund laufe, sehe ich das, leider.

Edgar Thoma aus Illertissen. Bild: Regina Langhans

Edgar Thoma aus Illertissen sagt:

Als Hausmeister sollte ich mich handwerklich betätigen statt immer wieder die vielen Zigarettenkippen aufzusammeln. Das ist zudem eine unappetitliche Angelegenheit. Oder die vielen Cellophanhüllen der Zigarettenschachteln, die der Wind überall hin trägt. Auch der Müll von McDonald’s-Besuchern landet mitten in der Stadt. Warum manche immer davon ausgehen, irgendjemand werde ihren Müll schon wegräumen?

Angelika Klinkusch aus Illertissen. Bild: Regina Langhans

Angelika Klinkusch aus Illertissen sagt:

Ein Müllproblem ist das wohl, wenn vor dem Supermarkt immer Kassenzettel am Boden liegen, obwohl wenige Meter weiter am Martinsplatz Abfallkörbe stehen. Oder die vielen Kippen. Ich rauche selbst und nehme einen kleinen Aschenbecher mit. Selbst meine Enkel wissen, wie man mit Abfall umgeht. Es ist Einstellungssache, die jeder mit sich abmachen muss. Wenn ich andere darauf hinweise, kommt es unwirsch zurück.

