Umfrage

06.06.2021

Nach den Corona-Lockerungen: Was steht nun bei Ihnen an?

Dank sinkender Inzidenzen ist wieder mehr möglich. Wir wollten von Passanten in der Illertisser Innenstadt wissen, worauf sie sich nun am meisten freuen.

Plus Dank sinkender Inzidenzen ist wieder mehr möglich. Wir wollten von Passanten in der Illertisser Innenstadt wissen, worauf sie sich nun am meisten freuen.

Von Regina Langhans

Stück für Stück lockert die Regierung nun die sogenannte Notbremse, die sie zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Covid-19-Virus gezogen hat. Erste Nachrichten von Touristenströmen und ausgebuchten Ausflugszielen gehen durch die Medien. Bestes Wetter hat bereits am Feiertag Fronleichnam in der Außengastronomie zu Besucherscharen geführt. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: „Biergarten oder anderes – was steht jetzt bei Ihnen an?

Themen folgen