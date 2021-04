17:30 Uhr

Umfrage: Planen Sie trotz Corona-Regeln einen Maiausflug?

Rauf aufs Rad, zu Fuß zum Wandern oder doch lieber daheim bleiben: Wir haben Passanten in Illertissen gefragt, wie sie den 1. Mai verbringen.

Von Regina Langhans

Der Maiausflug gehört wie das Baumaufstellen und Feiern zu alten, liebgewonnenen Traditionen, um den Wonnemonat zu begrüßen. Doch heuer wird wohl nichts mit den Wandergruppen, verlockenden Einkehrzielen und fröhlichen Festen. Die Corona-Pandemie hat all die gemeinsamen Aktivitäten infrage gestellt, gute Gewohnheiten außer Kraft gesetzt. In unserer Umfrage in der Illertisser Innenstadt wollten wir von Passanten wissen: Planen Sie einen Maiausflug?

