Umfrage: Planen Sie trotz Corona schon den Sommerurlaub?

In den Osterferien sind Urlaubsreisen noch kaum möglich. Aber was ist mit dem Sommerurlaub? Darüber haben wir mit Passanten in Illertissen gesprochen.

Plus Die Temperaturen steigen und damit auch die Sehnsucht nach dem nächsten Urlaub. Wir haben mit Passanten in Illertissen gesprochen, ob sie schon Ferien planen.

Von Regina Langhans

Das Thema Reisen wird derzeit kontrovers diskutiert. Während etliche lieber heute als morgen Corona-Deutschland den Rücken kehren und in freundlichere Gefilde entfliehen wollen, melden andere Skepsis an: Wenn schon Urlaub, dann im eigenen Land oder doch den Empfehlungen folgen und es sich daheim gemütlich machen. In unserer Umfrage wollten wir von Passanten in Illertissen wissen: Planen Sie schon den Sommerurlaub?

Gisela Pfaller aus Illertissen. Bild: Regina Langhans

Gisela Pfaller aus Illertissen sagt:

Da es bislang an Impfstoff mangelt, werden die Verhältnisse im Sommer nicht viel anders sein als vergangenes Jahr. Wir verreisen also nicht groß, sondern unternehmen Radtouren im Umkreis von 100 Kilometern in Illertissen oder München. Es liegen Seen am Weg, sodass wir auch zum Baden kommen. Oder wir unternehmen leichte Bergtouren, doch in jedem Fall gehen wir größeren Menschenansammlungen aus dem Weg.

Rebecca Trappe aus Vöhringen. Bild: Regina Langhans

Rebecca Trappe aus Vöhringen sagt:

Über den Sommerurlaub habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Als Altenpflegerin bin ich zwar geimpft, aber die ursprüngliche Idee, einmal Berlin kennenzulernen, erscheint mir dann doch riskant. Beruflich stecke ich im Thema mittendrin, erlebe viel und erkenne es mehr denn je als Aufgabe, Menschen zu schützen. Wir arbeiten bis zum Rand, könnten Urlaub gebrauchen, was uns in der Lage absurd erscheint.

Barbara Uschold aus Altenstadt. Bild: Regina Langhans

Barbara Uschold aus Altenstadt sagt:

Urlaubsziele wüsste ich viele, die Toskana, Norddeutschland oder auch Singapur. Doch solange wir nicht mit dem Impfen an der Reihe sind, werden keine Pläne gemacht. Da gehen wir auf Nummer sicher. Wir machen Urlaub zu Hause im eigenen Garten, das kann auch sehr entspannend sein. Natürlich haben wir uns vorgestellt, die Zeit im Rentenalter anders zu verbringen. Aber nun ist es halt gerade so.

Ayliye Asgin aus Krumbach. Bild: Regina Langhans

Ayliye Asgin aus Krumbach sagt:

Als Altenpflegerin bin ich komplett geimpft und könnte sorglos in der Türkei Urlaub machen. Doch ich komme von dem Gedanken immer mehr ab, auch um meinen Opa zu schützen, den ich sehen wollte. Gebucht wäre schnell und die Preise sind günstig, doch es ist vielleicht nicht damit getan, nur geimpft zu sein. Zu viele sterben und mein Beruf besteht darin, anderen zu helfen. Es ist Einstellungssache, nicht egoistisch zu werden.

