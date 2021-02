vor 33 Min.

Umfrage: Sollen Corona-Geimpfte Privilegien erhalten?

Plus Reisen, Sport, Konzerte: In vielen Bereichen wird über Privilegien für Corona-Geimpfte diskutiert. Wir haben Passanten in Illertissen gefragt, was sie davon halten.

Von Regina Langhans

Je mehr Menschen durch Impfung gegen Corona geschützt sind, desto lauter wird der Ruf, für die Geimpften die verordneten Freiheitsbeschränkungen zurückzunehmen. Viele Argumente sprechen dafür. Doch der Deutsche Ethikrat hat derartigen Forderungen an die Bundesregierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine klare Absage erteilt. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: Sollen Geimpfte Privilegien erhalten?

Sabine Hofbauer, Kellmünz





Sabine Hofbauer aus Kellmünz sagt:

Ich bin gegen Privilegien und dafür, dass möglichst alle geimpft werden. So, wie es bei anderen gängigen Impfungen der Fall ist. Wie kann ich es im Alltag unterscheiden, etwa ob einer im Geschäft ohne Maske sein darf. Ich habe beim Einkaufen jemanden ohne Maske freundlich darauf angesprochen und mit einer Erklärung gerechnet, etwa gesundheitliche Probleme. Stattdessen hat er sich einfach weggedreht.

Bruno Löffler, Illertissen

Bruno Löffler aus Illertissen sagt:

Ab dem Zeitpunkt, wo alle ein Impfangebot wahrnehmen können, die wollen, sollten Privilegien möglich sein. Ebenso für die genesenen Corona-Erkrankten, ihnen bestätigt das RKI für etwa acht Monate Immunität. In dieser Zeit werden sie nicht geimpft und ihr Termin wird bewusst auf später verschoben. In bestimmte Länder kann ich längst nur mit vorheriger Impfung reisen, also mit Privilegien, die mir den Zugang ermöglichen.

Irngard Erhardt, Illertissen

Irmgard Erhardt aus Illertissen sagt:

Solange es keine zuverlässige Auskunft darüber gibt, ob Geimpfte nicht trotzdem das Virus übertragen können, erübrigt sich die Frage der Privilegien. Sollte sich zeigen, dass sie nicht mehr ansteckend sind, halte ich Privilegien für vorstellbar. Auch, wenn noch nicht alle geimpft sind. Ich denke dabei nicht an Massenveranstaltungen, sondern kleine Dinge wie Restaurantbesuche. Sie sind besser als nichts für die Wirtschaft.

Klaus Wais, Illertissen

Klaus Wais aus Illertissen sagt:

Geimpfte sollen keine Privilegien erhalten. Statt sich mit solchen Diskussionen aufzuhalten, sollte es viel mehr Informationen rund ums Thema Impfen geben. Das Ziel dabei sollte sein, dass sich möglichst alle impfen lassen, in dem Wissen, nur so dem Virus beikommen zu können. Das Gegenteil wäre fatal, wenn Impfskeptiker auf die Idee kommen, angesichts vieler Geimpfter, sich selbst davon ausnehmen zu können.

