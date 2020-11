15:00 Uhr

Umfrage: Verfolgen Sie die US-Wahlen im Landkreis Neu-Ulm?

Plus Das zähe Kopf-an-Kopf-Rennen in den Vereinigten Staaten hält auch die Deutschen in Atem. Wie verfolgen Menschen im Landkreis Neu-Ulm die US-Wahlen?

Von Regina Langhans und Andreas Brücken

Wahlkrimi oder unendliche Geschichte? Im Kampf ums Weiße Haus haben sich der amtierende US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden vor vielen Wochen in Stellung gebracht. Mit Spannung wurde das Ergebnis für die frühen Morgenstunden am Mittwoch unserer Zeit erwartet. Doch zogen sich die Auszählungen zäh und langwierig hin.

Wir fragten Passanten: Wie haben Sie die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten verfolgt?

Moritz Schilder aus Memmingen sagt:

Auf Instagram habe ich den Wahlkampf verfolgt und Erstaunliches mitbekommen. Ich habe erwartet, dass es anders läuft als vor vier Jahren. Für Trump gibt’s Gegenwind, wie soziale Medien zeigen. Doch plötzlich liegen beide knapp nebeneinander, sodass mal der und mal jener vorne ist. Von Ferne lässt sich alles entspannter beobachten.

Emily Klassen aus Illertissen sagt:

Es ist spannend, wie sich die USA in vier Jahren geändert haben: Zwei ältere hellhäutige Männer treten gegeneinander an, beide ohne klare Mehrheit im Land. Biden wählten alle, die Trump verhindern wollten. Biden brauchte wohl kein Programm. Die Umfragen täuschten, sie spiegelten den offiziellen Trend, Trump zu wählen sagt nicht jeder laut.

Horst Haggenmüller aus Regglisweiler:

Was Trump da abzieht, ist unterste Schublade. Und eine Lachnummer sondergleichen. Unglaublich, wie er sich zum Wahlgewinner macht und das Auszählen für beendet erklären will. Es wäre höchste Zeit für seinen Abgang. Ich habe das Hin und Her in der Wahlnacht verfolgt und hoffe nun, dass sich Biden gegen Trumps Klagen durchsetzen kann.

Andreas Losch aus Tiefenbach sagt:

Ich habe den Wahlkampf im Internet verfolgt und fürchte, Trump könnte gewinnen, jedenfalls seinem Auftreten nach zu schließen. Vielleicht zeichnet sich doch eine Wende ab. Ich wäre froh, Biden käme dran. Es ist alles etwas ungewöhnlich, weil zwei alte Männer gegeneinander antreten. Nochmals Trump wäre katastrophal.

Rebecca Steinhauser aus Neu-Ulm sagt:

Anfangs hatte ich noch etwas Interesse an den Präsidentenwahlen in den Vereinigten Staaten. Doch jetzt nerven mich die Berichte von dort, sodass ich kaum noch die Nachrichten anschauen will. Es war doch abzusehen, dass sich Donald Trump nicht mit einer Niederlage abfinden will und auch noch deswegen vor Gericht ziehen wird.

Waltraud Giray aus Neu-Ulm sagt:

Den Kampf ums Weiße Haus habe ich selbstverständlich täglich am Morgen im Fernsehen verfolgt. Diese endlosen Auszählungen haben mir einfach zulange gedauert. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass eine hoch entwickelte Nation wie die Vereinigten Staaten nicht in der Lage ist, die Wählerstimmen zügiger auszuzählen.

Anastasia Semesch aus Neu-Ulm sagt:

Eigentlich finde ich die Wahlen in den USA schon spannend. In der vergangenen Woche habe ich mich etwa jede zweite Stunde über das Internet auf dem Laufenden gehalten. Das Wahlprinzip der Vereinigten Staaten finde ich jedoch recht eigenartig. Aber vielleicht gehört es zum dortigen Entertainment, dass man versucht, die Spannung aufrecht zu halten.

Adi Faubel aus Neu-Ulm sagt:

Die Wahlen habe ich meistens auf dem Tablet oder in den Nachrichten verfolgt. Doch langsam geht mir dieses Thema auf die Nerven, weil kaum noch über etwas anderes berichtet wird. Über das Wahlrecht in den USA wundere ich mich sehr, wo sich der Präsident schon vor dem offiziellen Ergebnis selber zum Sieger ernennen will.

