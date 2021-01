vor 17 Min.

Umfrage: Vermissen Sie die närrischen Tage in Illertissen und Umgebung?

Der Fasching muss in diesem Jahr ausfallen. Das sagen Passanten in Illertissen dazu.

Plus Keine närrischen Tage, keine Umzüge, kein Fasching: Die fünfte Jahreszeit fällt aus. Das sagen Passanten in Illertissen und Umgebung dazu.

Von Regina Langhans

Im Bonbonregen stehen, umgeben von leuchtenden Farben, Gelächter und ausgelassenen Feiernden: Nicht von ungefähr ist bei Fasching oder Fastnacht von der fünften, der närrischen Jahreszeit die Rede - und die fällt heuer aus. Im Corona-Lockdown können Gaudiwurm, Nachtumzüge, Bälle und Partys wegen der strikten Kontaktbeschränkungen zum Schutz vor dem Virus nicht stattfinden. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: Vermissen Sie die närrischen Tage?

Annika Zedelmaier aus Babenhausen. Bild: Regina Langhans

Annika Zedelmaier aus Babenhausen sagt:

Nicht umsonst nennt sich der Fasching auch fünfte Jahreszeit, er fehlt mir sehr. Mit verschiedenen Freunden treffe ich mich in diesen Tagen, um gemeinsam Umzüge, etwa in Illertissen, Altenstadt, Au, zu besuchen. Das macht einfach so viel Spaß. Die gemeinsamen Unternehmungen fallen ersatzlos aus. Wir sehen uns höchstens virtuell.

Marius Merkle aus Au. Bild: Regina Langhans

Marius Merkle aus Au sagt:

Der Fasching fehlt mir schon ein wenig, aber die Corona-Schutzmaßnahmen gehen vor. In meiner Familie sind viele bei den Narren in Weißenhorn engagiert. Einige spielen auch bei der Guggenmusik mit. Ich bleibe auf der Zuschauerseite. Gerade habe ich begonnen, Posaune zu lernen. Wer weiß, ob mich das nicht auch noch zu den Guggenspielern führt.

Jana Högerle aus Filzingen. Bild: Regina Langhans

Jana Högerle aus Filzingen sagt:

Die närrischen Tage fehlen uns voll. Wir sind eine Clique von acht Mädels, und der Fasching ist eine gute Gelegenheit, sich zu treffen. Wir sind Stammgäste beim Hofball und TSV-Ball in Dietenheim. Vergeblich haben wir auf ein „bisschen Fasnacht“ gehofft. Im Bekanntenkreis gibt es Mitglieder in Narrenzünften, die hängen jetzt komplett in der Luft.

Engin Bas aus Bellenberg. Bild: Regina Langhans

Engin Bas aus Bellenberg sagt:

Einer Narrenzunft gehöre ich nicht an, doch die Faschingszeit vermissen wir sehr. Mit den Kindern schauen wir uns Umzüge an, zum Beispiel in Au. Oder besuchen närrische Feste. Mir persönlich hat es die Hexendisco mit Nachtumzug in Hüttisheim bei Ulm angetan. Die Hexen machen sich dort allerdings rar und treffen nur alle zwei Jahre zusammen.

