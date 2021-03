Umfrage: Wie wichtig ist Ihnen der freie Sonntag?

vor 32 Min.

Wir haben Passanten in Illertissen gefragt, was ihnen der arbeitsfreie Sonntag bedeutet.

Plus In einer Straßenaktion in Weißenhorn ist diese Woche der freie Sonntag gewürdigt worden. Wir haben Passanten in Illertissen gefragt, was ihnen der Tag bedeutet.

Von Regina Langhans

In der Wirtschaft gibt es Überlegungen, den arbeitsfreien Sonntag weiter aufzuweichen. Genau vor 1700 Jahren, am 3. März 321, hat ihn der römische Kaiser Konstantin per Edikt als wöchentlichen Ruhetag eingeführt. Seine Öffnung könnte mithelfen, dem Handel die durch Corona-bedingte Schließungen entstandenen Umsatzeinbußen etwas abzumildern. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: Wie wichtig ist Ihnen der freie Sonntag?

Sonja Blässing aus Dietenheim. Bild: Regina Langhans





Sonja Blässing aus Dietenheim sagt:

Für mich als Krankenschwester und viele weitere Berufsgruppen gibt es sowieso nicht den freien Sonntag. Wenn ihn andere, so wie er jetzt gehandhabt wird, abschaffen wollen, trifft es mich in dem Sinne nicht. Andererseits brauche ich am Sonntag keine offenen Geschäfte, womöglich 24-Stunden-Service wie in Amerika. Zum Einkaufen habe ich gerade in Württemberg mit den langen Öffnungszeiten mehr als genug Gelegenheit.

Manuela Neuhäusler aus Dietenheim. Bild: Regina Langhans

Manuela Neuhäusler aus Dietenheim sagt:

Wenn am Sonntag mehr geboten ist, indem weitere Geschäfte öffnen, halte ich das für gar keine schlechte Idee. Dann ist der Tag nicht mehr so langweilig, und man kann mehr unternehmen. Ich bewerbe mich im Hotelfach und in diesem Job kann ich sowieso nicht auf einen freien Sonntag pochen. Somit kann mir die Regelung egal sein. Anders gesagt, am besten ist es, flexibel zu bleiben, jeder so, wie er es unterbringt.

Jochen Ehrmann aus Jedesheim. Bild: Regina Langhans

Jochen Ehrmann aus Jedesheim sagt:

Der Sonntag soll so bleiben, wie er ist. Ich denke, sechs Arbeitstage sind für den Menschen genug. Es macht auch Sinn, wenn es bei einem fixen Ruhetag bleibt, das schafft Sicherheit. Wenn ich etwas mit der Familie plane oder Treffen mit Freunden, wird das auf diesen oder jenen Sonntag gelegt. Die Termine sind relativ leicht zu vereinbaren, weil irgendwie gesellschaftlich verankert, Sonntage sind eben dafür vorgemerkt.

Magdalena Stetter aus Vöhringen. Bild: Regina Langhans

Magdalena Stetter aus Vöhringen sagt:

Ich brauche den freien Sonntag, um Dinge zu unternehmen, die unter der Woche nicht möglich sind: mich mit der Familie zu treffen oder zu verabreden, da die Betreffenden ja auch bloß am Sonntag Zeit haben. Auch aus christlicher Sicht macht es Sinn, nach sechs Werktagen einen Tag zum Ausruhen einzulegen. Ohne die feste Zäsur eines Sonntags würde der Gesellschaft etwas verloren gehen, glaube ich.

